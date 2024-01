Instagram a lavoro su Flipside: griglia PRIVATA per pochi amici

Con Meta in sala di controllo, sia Instagram che WhatsApp stanno andando incontro ad una rapida espansione, introducendo nuove funzionalità per rispondere alle esigenze dei sempre più numerosi utenti.

Negli ultimi anni, entrambe le piattaforme hanno rilasciato tantissimi aggiornamenti (fin troppi in determinati casi). Attualmente, la stessa Instagram sta testando un ulteriore spazio che prenderà il nome di Flipside.

Instagram Flipside: cos’è e come funziona

Non si tratta di una novità in senso assoluto. Questa funzione presenta notevoli somiglianze con “Amici Stretti“, già disponibile per tutti gli utenti. Nello specifico, Flipside permette di condividere determinati contenuti in uno spazio separato ed accessibile solo ad un ristretto numero di persone selezionate dall’utente, come descrive lo screenshot che condividiamo di seguito:

Per gli amici inclusi nell’elenco di Instagram Flipside sarà semplicissimo capire di aver ottenuto questo “privilegio”. Come si intuisce dalla seguente immagine, accanto al nome dell’utente che ha pubblicato un post nel suo spazio privato apparirebbe l’icona di una chiave. Chiaramente, gli esclusi da tale cerchia non visualizzerebbero né la suddetta icona e né il post in questione:

Non è ancora ben chiaro se post di questo tipo verrebbero raccolti in una griglia separata oppure inclusi in quella principale ma con il logo della chiave in sovrimpressione. Oltretutto, manca pure qualunque certezza in merito all’effettiva integrazione di Flipside e lo si intuisce anche dalle parole “poco convinte” di Adam Mosseri, patron di Instagram: il rischio è che tutto risulti un po’ ridondante, già visto, ma ovviamente vi terremo informati su tutti i futuri sviluppi.