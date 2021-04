Oggi Instagram inizia a testare una nuova funzionalità che mira a nascondere il numero di “like” sotto i post degli utenti. Nel 2019, la società ha condotto un test simile semplicemente disabilitando il contatore dei “Mi piace” per un’ampia gamma di persone. Tuttavia, questa volta è diverso; gli utenti dei social network saranno in grado di decidere autonomamente se vogliono vedere i like oppure no.

Instagram: si potranno nascondere i like sotto ai post

Gli utilizzatori abituali di Instagram potranno disabilitare o abilitare la visualizzazione del numero di like sotto i post di altri utenti. Non di meno, potranno anche disabilitare questo contatore per i loro profili personali. Anche Facebook inizierà a testare funzionalità simili.

Il social network più utilizzato degli ultimi anni segnala che il test delle funzionalità per la disabilitazione del contatore simile è stato messo da parte da quando è iniziata la pandemia di coronavirus, quando la società ha concentrato i suoi sforzi su altre attività.

L’azienda afferma che sta ora esaminando il feedback degli utenti dai test precedenti. Sebbene la feature fosse progettata per ridurre le preoccupazioni degli utenti sulla popolarità dei loro post, non tutti erano d’accordo sul fatto che si trattasse di un cambiamento in meglio. Coloro che fanno business sui social network (gli influencer, per esempio) si sono mostrati particolarmente preoccupati per la disabilitazione dei contatori simili. Per questi utenti, il numero di like/mi piace è un ottimo indicatore del fatto che la loro attività stia andando nella giusta direzione.

Entrambi i punti di vista hanno guadagnato molti pareri contrastanti, quindi l’azienda pare che abbia deciso di dare alle persone la possibilità di scegliere autonomamente se vogliono vedere il contatore dei like o meno. Secondo la compagnia, la nuova funzionalità sarà inizialmente disponibile per un numero limitato di persone in tutto il mondo. Sarà possibile abilitarlo e selezionare i parametri necessari nelle impostazioni dell’applicazione.

App