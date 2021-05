Dopo due anni di test, Instagram ha annunciato il lancio ufficiale della funzione opzionale legata al contatore dei mi piace (aka “like”); questo è quanto rivelato dal blog ufficiale del social network. Gli sviluppatori hanno reso la funzione menzionata opzionale: chiunque può abilitarla (o disabilitarla) nelle impostazioni della piattaforma.

Instagram: finalmente la libertà di scelta!

Nascondere il contatore dei like lo rende inaccessibile solo agli utenti di terze parti; i titolari degli account possono ancora monitorare le statistiche sull'attività del pubblico, ma questo richiederà qualche click in più.

La funzione è diventata una versione più semplice del sistema originariamente concepito. In precedenza, la società aveva solo disattivato il contatore senza fare nulla più. Il cambiamento doveva alleviare la tensione tra gli utenti, ma dopo la sua implementazione sono scoppiate polemiche sull'efficacia dell'innovazione. Di conseguenza, il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha dichiarato in una recente intervista a The Information che il cambiamento ha agito da “polarizzatore” e la funzione è stata affinata.

Nell'ultimo update, il social network ha annunciato di voler spendere ulteriori fondi per studiare l'impatto della piattaforma su adolescenti e giovani utenti. L'azienda ha invitato varie organizzazioni senza scopo di lucro e ricercatori a lavorare insieme su questo problema per comprendere l'esperienza del servizio.

Il responsabile del social network Instagram, Adam Mosseri, ha parlato dei piani attuali della piattaforma. Secondo lui, il servizio sta ora esplorando la possibilità di lanciare abbonamenti a pagamento, cooperando con il mercato dei token NFT. La tempistica del lancio di eventuali innovazioni non è stata specificata.

Per gli utenti, un abbonamento a pagamento è un'opzione di relazione più attraente rispetto alla visualizzazione di annunci sui social media, ha affermato Mosseri. Ha chiarito che un piano a pagamento però, prevede il rilascio di contenuti esclusivi aggiuntivi. Il modo in cui questo verrà eventualmente implementato non è specificato.

“Personalmente, sono ottimista e appassionato di creare prodotti di monetizzazione che aiuteranno i creatori a guadagnarsi da vivere a lungo termine, invece di scrivere loro assegni direttamente. Anche se non sono contrario a quest'ultimo ”, ha detto il CEO di Instagram.

Instagram non è la prima piattaforma a puntare a offrire contenuti esclusivi per abbonamento. Una funzione simile è apparsa su YouTube e all'inizio dell'anno Twitter ha annunciato di voler creare un piano di contenuti a pagamento per gli iscritti premium.

