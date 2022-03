Instagram: c'è un'altra gradita novità in arrivo per i video

Instagram, appena ieri, ha parlato del rilascio ufficiale di una nuova funzione: nel giro di pochi giorni dovrebbero essere disponibili per tutti i sottotitoli generati automaticamente per i video. Una feature che risulterà attiva come impostazione predefinita per i creator.

La società di proprietà di Meta afferma che questa nuova implementazione sarà utile per rendere l'app ancora più accessibile per le persone non udenti o con problemi di udito, oltre a fornire un'opzione in più per coloro che preferiscono guardare i video senza audio.

Sottotitoli automatici per i video di Instagram anche in Italia

Christine Pai, portavoce di Instagram, ha scritto in un'email destinata a CNET:

“Abbiamo notato che la nostra community ha implementato “rimedi alternativi” lunghi e laboriosi (integrare i sottotitoli nei video, esternalizzare la creazione dei sottotitoli) nel tentativo di rendere i loro contenuti più accessibili per gli spettatori non udenti e con problemi di udito. I sottotitoli generati automaticamente sui video di Instagram aiuteranno le persone a risparmiare risorse, dedicando meno attenzione ai sottotitoli e più tempo alla creazione di contenuti straordinari.”

Instagram precisa che, man mano che più persone utilizzeranno i sottotitoli, l'IA migliorerà il suo grado di apprendimento per offrire conversioni di maggiore qualità. La funzione è attualmente disponibile in inglese, spagnolo, portoghese, francese, arabo, vietnamita, italiano, tedesco, turco, russo, tailandese, tagalog, urdu, malese, hindi, indonesiano e giapponese. Instagram sottolinea poi che i sottotitoli automatici saranno garantiti per più lingue nei prossimi mesi.

Si tratta certamente di un'iniziativa lodevole da parte di Instagram che, ancora una volta, conferma la sua attenzione nei confronti dei video. Dopo l'addio definitivo ad IGTV, il lavoro degli sviluppatori si concentrerà sempre di più sull'ottimizzazione dei contenuti attualmente disponibili sulla piattaforma. Sotto questo punto di vista, la rivalità di Instagram nei confronti di Youtube e TikTok continua ad essere più accesa che mai.