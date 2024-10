Instagram, ecco Profile card: sono come dei biglietti da visita, ma virtuali

Instagram sta per lanciare schede profilo riprogettate, più ricche e personalizzabili. “Profile card”, una sorta di biglietto da visita virtuale; sul lato anteriore della scheda, l’app mostrerà la tua foto profilo, nome utente, nome visualizzato, pronomi preferiti, biografia, canzone, occupazione e sito web collegato.

Girando la scheda, viene visualizzato un codice QR che chiunque può scansionare per visitare il profilo. Tra le novità, la possibilità di caricare un’immagine di sfondo personalizzata e cambiare il colore della scheda che, una volta impostata, potrà essere condivisa su tutte le principali app di messaggistica e social media.

Ora sono molto più personalizzabili

Le nuove schede profilo andranno a rimpiazzare quelle già esistenti, che avevano un design piuttosto basilare: mostravano, infatti, solamente il codice QR e il nome utente. Anche la personalizzazione era limitata alla scelta tra alcuni temi preimpostati. Al contrario, ora è molto più semplice modificarne completamente l’aspetto, per adattarla al proprio profilo.

È possibile condividere le nuove schede profilo di Instagram in tre modi. Inviando un URL che reindirizza gli utenti alla scheda, condividendo un’immagine del codice QR oppure un video che mostra in anteprima entrambe le facce. Tutti hanno lo stesso scopo, ma si adattano a diversi casi d’uso e scenari. Ad esempio, possono essere utilizzate come biglietti da visita virtuali.

Il rollout delle nuove schede profilo Instagram è già iniziato: è possibile personalizzare la propria cliccando sul proprio profilo, alla voce “Condividi profilo”. L’app deve essere aggiornata all’ultima versione disponibile.