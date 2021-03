Instagram è down, esattamente come WhatsApp. Non è chiaro cosa stia accadendo.

Instagram è down: che succede?

Non è chiaro, ma di sicuro il down di WhatsApp e di Instagram sono legati. Il portale Downdetector e Twitter confermano che il problema è largamente diffuso. Malfunzionamenti sia da PC che da smartphone e tablet Android e iOS.

L’app di Instagram, di fatto, si apre. Tuttavia, è impossibile aggiornare il feed, guardare le Storie già online e caricare contenuti: sembra proprio un down dovuto ai server della piattaforma. Questo confermerebbe – considerando che la proprietà è la stessa – che sia WhatsApp che Instagram stanno soffrendo dello stesso problema. Inoltre, il picco di segnalazioni è partito esattamente allo stesso orario.

Mentre su Twitter impazza l’hashtag “instagramdown”, sull’account ufficiale non ci sono dichiarazioni ufficiali.

AGGIORNAMENTO ore 19.13: la piattaforma, come anche WhatsApp, ha ripreso a funzionare correttamente, seppur con ancora un po’ di lentezza. Restiamo in attesa di spiegazioni sul motivo che ha portato i due social a non funzionare.

