Instagram annuncia gli account per teenager: di cosa si tratta

Internet è una risorsa preziosa, ricca di informazioni e in grado di connettere tantissime persone oltre che offrire esperienze di tutti i tipi. Tuttavia, se non controllato, può diventare una trappola pericolosa per gli adolescenti. D’ora in poi i genitori possono stare tranquilli. Meta ha appena annunciato l’arrivo degli account per teenager su Instagram.

Oggi, introduciamo gli account per teenager su Instagram, una nuova esperienza per gli adolescenti, guidata dai genitori. Gli account per teenager hanno sistemi di protezione integrati che limitano chi può contattare i ragazzi e i contenuti che quest’ultimi possono vedere. Gli account dei minori verranno configurati automaticamente come account per teenager e i minori di 16 anni, in particolare, dovranno avere l’autorizzazione di un genitore per modificare le loro impostazioni, qualora volessero renderle meno restrittive.

Si tratta quindi di un’esperienza molto più sicura per gli adolescenti che potranno interagire con gli altri account. Saranno i genitori a decidere per i figli con età inferiore ai 16 anni quali restrizioni mantenere attive e quali invece modificare. Ora che abbiamo visto di cosa si tratta cerchiamo di capire come funzionano.

Instagram: come funzionano gli account per teenager

Cosa cambia per gli adolescenti con gli account per teenager su Instagram? Prima di tutto gli account saranno privati per impostazione predefinita. Saranno loro a dover scegliere chi accettare e chi seguire. Le persone che non seguono il profilo non potranno vedere ciò che pubblicano.

In secondo luogo, gli account per teenager avranno misure più restrittive anche per quanto riguarda la messaggistica. Infatti, potranno essere contattati solo dai followers o da chi realmente conoscono. Inoltre, potranno essere taggati o menzionati solo dalle persone che seguono.

Negli spazi come Esplora e Reels gli adolescenti potranno vedere solo contenuti adatti alla loro età. Quindi questi account avranno misure più restrittive anche sui contenuti sensibili.

Un’altra integrazione sarà anche il limite di tempo. Gli account per teenager riceveranno un promemoria con notifica che li inviterà ad uscire dall’app di Instagram dopo un utilizzo quotidiano di 60 minuti.

Infine, l’app attiverà la modalità sospensione dalle 22 alle 7 sospendendo così la ricezione di notifiche, verranno inoltre inviate risposte automatiche in DM. Questo per garantire un riposo corretto e un sonno salutare.

Infine, per quanto riguarda i genitori, gli account per teenager permetteranno loro di gestire le misure restrittive. Inoltre, se lo desiderano, potranno essere coinvolti maggiormente nelle esperienze social dei loro figli: