Inghilterra-Slovenia in streaming dall'estero: come vederla con il commento italiano

Non è ancora del tutto fatta per l’Inghilterra di Southgate per quanto riguarda il passaggio agli ottavi di finale di EURO 2024. Meglio, la sconfitta dell’Albania di ieri sera ha spianato la strada almeno come migliore terza, ma è chiaro che la finalista di EURO 2020 e una delle favorite di questa competizione è chiamata a fare qualcosa di più e vincere quantomeno un girone morbido.

Dall’altra parte c’è una Slovenia che ha ancora tutte le carte in regola per qualificarsi: “basterà” battere gli inglesi per essere certa del passaggio del turno. Una partita dunque apertissima.

Il match avrà inizio alle ore 21 e potrai vederlo in diretta streaming su RaiPlay o su NOW con il pass Sport disponibile da 14,99 euro al mese. Nel caso ti trovi all’estero e vuoi vedere la partita con la telecronaca italiana ti servirà usare un servizio come NordVPN.

Inghilterra-Slovenia in streaming in italiano dall’estero con NordVPN

NordVPN è il servizio che ti permette di superare il limite territoriale attivo sulle piattaforme RaiPlay e NOW che non possono essere utilizzate all’estero, almeno in via teorica. Per farlo ti basterà seguire questi passaggi:

Acquistare un abbonamento NordVPN scegliendo un piano in sconto per giugno Scaricare NordVPN sul dispositivo che intendi usare per vedere la partita Aprire NordVPN e, dopo aver inserito le credenziali scelte in fase di acquisto, selezionare la pagina dei server Attiva un server in Italia, Milano o Roma Adesso, dallo stesso dispositivo in cui hai attivato NordVPN, potrai aprire RaiPlay o NOW per guardare Inghilterra-Slovenia in streaming con telecronaca italiana

Scegliendo un server VPN in Italia simulerai in pratica la tua presenza nel nostro paese e potrai usare RaiPlay, NOW e qualsiasi altra piattaforma streaming con restrizioni geografiche all’estero. Per il resto, avrai anche la sicurezza di una connessione totalmente privata e protetta, con funzioni come Threat Protection che ti protegge da qualsiasi attacco malware e sito web poco sicuro, le migliori velocità di connessione per lo streaming e la possibilità di usare lo stesso account su 10 dispositivi diversi.

D’altro canto, con il pass Sport di NOW potrai vedere tutte le partite di EURO 2024, di cui 20 in esclusiva, le Olimpiadi di Parigi 2024, il grande tennis come Wimbledon, i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP e poi, dalla prossima stagione, la grande quasi totale esclusiva per le nuove Champions League, Europa League e Conference League, senza dimenticare le 3 partite su 10 a giornata di Serie A, tutta la Serie C e il meglio di Premier League e Bundesliga. Tutto a partire da 14,99 euro al mese.