Non perdere una delle più importanti partite di EURO 2020: Inghilterra Danimarca puoi seguirla gratis in streaming oppure in TV. Con questa breve guida, sarai anche in grado di guardare il match dall'estero, se lo desideri.

Inghilterra Danimarca EURO 2020: come vederla in streaming gratis

Un match che è fondamentale per noi. Oggi si decide contro chi, la nostra magnifica Italia, giocherà la finale domenica prossima.

Una partita che è quindi imperdibile. Se puoi usare la TV per guardare l'evento, banalmente hai ampia scelta a disposizione:

RAI 1 ;

; SKY mette a disposizione ben tre canali: Sport 1, Sport Football oppure Sport 251.

Se non puoi usare la TV, oppure se preferisci a prescindere guardare Inghilterra Danimarca ad EURO 2020 in streaming gratis, nessun problema. Anche in questo caso, puoi contare su una buona varietà di possibilità:

RAI Play è gratis per tutti gli utenti, devi solo essere registrato (pratica gratuita anche questa);

è gratis per tutti gli utenti, devi solo essere registrato (pratica gratuita anche questa); SKY GO è invece utilizzabile solamente dagli abbonati SKY.

Per usare le piattaforme puoi sfruttare tablet, smartphone, PC o anche smart TV. Naturalmente, assicurati di avere anche una buona connessione a Internet a disposizione. Scarica le applicazioni dagli store ufficiali oppure sfrutta i siti Web: è indifferente.

Se vivi all'estero, la cosa potrebbe complicarsi perché potresti sfruttare RAI Play, ma normalmente la piattaforma non trasmette in streaming al di fuori dei confini nazionali. Dunque, come fare? Segui la breve guida che trovi alla fine di questo articolo e risolvi in un attimo.

