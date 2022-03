Incubo digitale terrestre: ora i canali Mediaset si sentono in inglese

Dopo il recente switch off dell'8 marzo 2022, prima grande tappa di portata nazionale verso il nuovo digitale terrestre, sono iniziati per molti cittadini i problemi. Diversi canali sulla piattaforma sono scomparsi, altri invece hanno cambiato numerazione, altri ancora hanno proprio lasciato la piattaforma scegliendo altri “lidi”.

Insomma, il percorso verso la nuova tecnologia di trasmissione DVB-T2 sembra essere molto più tortuosa del previsto. A conferma diversi disagi che stanno proseguendo giorno dopo giorno da quell'8 marzo 2022, quando quasi tutte le emittenti sono passate dalla codifica Mpeg-2 a quella Mpeg-4.

Alcuni utenti stanno affrontando un problema importante. Se all'inizio i canali Mediaset del digitale terrestre avevano perso l'audio, ora invece sono completamente in inglese. Cosa sta succedendo alla nostra televisione italiana e perché ogni giorno nasconde una brutta sorpresa?

In questo articolo cercheremo di capire quali sono le cause alla base di questo problema. Inoltre, vedremo anche se e come è possibile risolverlo. Ovviamente, sembra ormai chiaro quanto è e sarà necessario avere molta pazienza perché pare proprio che i disagi non finiranno qui.

Perché i canali Mediaset del digitale terrestre hanno l'audio in inglese

Stando a quanto segnalato da diversi cittadini, a seguito della risintonizzazione del digitale terrestre, i programmi Mediaset si sentirebbero in inglese. Un problema non di poco conto che, fortunatamente per molti altri, sembrerebbe essere circoscritto ai soli proprietari di un decoder Sky.

Per il momento, il motivo che sta alla base di questo singolare problema non è ancora chiaro. Non si capisce come la risintonizzazione abbia potuto modificare la traccia audio delle programmazioni solo di questi canali. Comunque se siete vittima di questo disagio non dovete temere, esistono alcune soluzioni preventive e temporanee, in attesa che tale disfunzione possa essere risolta da Sky con un aggiornamento lato software al decoder.

Come risolvere il problema

Fondamentalmente, esistono due soluzioni preventive per risolvere il problema dell'audio in inglese dei canali Mediaset del digitale terrestre: