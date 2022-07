Incisioni laser, unicità e creatività: esalta così le tue idee

Quante volte basterebbe un piccolo tocco personale per trasformare un regalo banale in un regalo speciale? Quante volte basterebbe un piccolo tocco di creatività per trasformare un momento normale in un momento indimenticabile? Eppure in quel momento e per quel regalo mancano sempre il tempo, il budget, il riferimento giusto. Basterebbe però davvero poco per non perdere neppure un’opportunità, risparmiando sui regali e rendendoli eterni grazie ad un semplice tocco creativo. Bastano un’idea, un’incisione laser e un coupon.

Il coupon è “GCW6CSGN9XE9“; la stampante laser è la TwoTrees TS2; l’idea deve giocoforza essere la tua. Basta mettere insieme tutto per poter avere una stampante per incisioni laser a soli 669 dollari grazie al cashback di 30 dollari che il coupon garantisce e che si potranno spendere in materiali di consumo da poter sfruttare ad ogni occasione.

TS2, tutto è personalizzabile

Cosa si può fare con una stampante laser? Molto più di quanto generalmente non si immagini:

Si può scrivere una dedica su un accendino, così come creare incisioni creative o utili, così ancora come scolpire una fibbia, incidere una targhetta, disegnare su vetro, ritagliare il legno, bruciare accessori in pelle e molto altro ancora. La compatibilità è estesa ad un’ampia gamma di materiali sui quali ottenere un risultato ad alta precisione ed immediata soddisfazione.

Uno strumento simile spalanca nuovi orizzonti alla propria creatività: sia in azienda che nel tempo libero può diventare un modo per rendere tutto personale, dedicato, in grado di rendere unico qualsiasi prodotto si abbia a disposizione. La personalizzazione è un valore che va oltre, poiché crea un’esperienza che si aggiunge all’utilità e dona significato: poter creare tutto ciò da sé, in qualsiasi momento un’idea possa sorgere, significa trasformare il proprio modo di intendere sia i prodotti propri di tutti i giorni, sia i regali per gli amici, sia quegli elementi che si intende personalizzare contro eventuali furti.

Nulla sarà più come prima, insomma, perché tutto diventa unico, proprio, inciso a fuoco per sempre.

Punti di forza

Tra i punti di forza di questa stampante v’è anzitutto la velocità operativa, portata a 10000 mm/min: ad un simile ritmo è facile immaginare come in pochissimi minuti qualsiasi creazione possa essere già pronta all’uso, senza tempi di attesa e senza cedere ad alcun compromesso in termini di qualità. Merito anzitutto dell’elettronica di bordo, con chip ESP32-DOWD-V3 e microprocessore LX6 a 32-bit nella gestione dei movimenti e dell’immagine.

Altro elemento importante è l’insieme di misure di sicurezza poste in essere, con il blocco istantaneo delle operazioni in caso di problemi: sia l’operatore tramite apposito pulsante, sia il sistema tramite controlli automatici anti-incendio, possono fermare una incisione se si nota che qualcosa possa mettere a rischio il lavoro o l’ambiente che circonda il dispositivo.

Altro aspetto di fondamentale importanza è l’ampiezza dell’area di stampa possibile. Con la TS2, infatti, questa area cresce fino a 450x450mm, la maggiore in assoluto tra le stampanti ad incisione laser di questo calibro. Grazie ad un’area simile è possibile immaginare creazioni artistiche vere e proprie, incisioni da appendere al muro, personalizzazioni elaborate su superfici ampie (quale potrebbe essere uno skateboard) e altro ancora

Come acquistare TS2

Due le possibilità disponibili:

il sito ufficiale TwoTrees ottenendo, con il coupon “GCW6CSGN9XE9”, un cashback di 30$ per una spesa complessiva di 669$ invece di 699$ il noto store online Banggood in cui si ha diritto ad uno sconto di circa 30€ inserendo il coupon “BG64e22d“

La spesa, se confrontata al valore che una stampante simile ha la possibilità di generare, è del tutto minima. Senza buone idee, però, non si va da nessuna parte: la creatività ha valore inestimabile pur essendo stata distribuita gratis ed in modo disomogeneo.