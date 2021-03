Secondo quanto si apprende in rete in questi giorni, sembra che Apple rilascerà presto un nuovo iPad Pro con un display Mini-LED, ma la società prevede di portare questa tecnologia anche su altri dispositivi in ​​futuro. In una nota di ricerca ottenuta da 9to5Mac, l’affidabile analista Ming-Chi Kuo afferma che i nuovi pannelli con la tecnologia innovativa Mini-LED saranno utilizzati anche nel nuovo modello di MacBook Air. iPad Air di quinta generazione invece, presenterà uno schermo OLED.

iPad Air: un nuovo pannello per i modelli midrange

Kuo sottolinea che, sebbene Apple adotterà display Mini-LED per il nuovo iPad Pro, gli altri modelli di iPad passeranno ai display OLED, a partire da iPad Air il prossimo anno. I pannelli Mini-LED offrono gli stessi vantaggi degli OLED (neri più profondi, ad esempio) poiché la retroilluminazione si basa su diversi piccoli LED, ma non soffrono di burn-in.

Tuttavia, poiché questa è una tecnologia più costosa, Apple prevede di portare gli OLED anche sugli iPad più economici, come l’Air e l’iPad entry-level. A differenza di iPhone, in cui Apple ha dovuto utilizzare un pannello OLED personalizzato che è ripiegato nella parte inferiore, i display OLED che l’azienda adotterà nell’iPad saranno totalmente piatti. Cosa implica? Semplice: il costo per i nuovi display sarà vicino a quello che Apple paga attualmente per gli attuali LCD.

Secondo l’analista, il colosso di Cupertino non ha intenzione di portare gli OLED sui suoi dispositivi premium a causa dei problemi di burn-in che potrebbero essere più evidenti e frequenti, considerando che gli utenti con gli iPad Pro ci lavorano per ore ed ore.

Kuo afferma che il MacBook Air riceverà anche un’unità Mini-LED entro il 2022. In precedenza aveva affermato che la compagnia stesse lavorando ai nuovi MacBook Pro con Mini-LED, che dovrebbero essere introdotti entro la fine dell’anno. Bloomberg ha riferito oggi che l’iPad Pro di prossima generazione verrà lanciato ad aprile, ma solo il modello più grande da 12,9 pollici avrà la nuova tecnologia.

Apple

Tablet