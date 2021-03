A quanto pare, il primo iPad 5G di Apple dovrebbe essere lanciato durante un evento che si terrà ad aprile e le unità potrebbero essere spedite, addirittura, alla fine del secondo trimestre del 2021.

iPad 5G: quando arriva?

Gli iPad Pro di nuova generazione potrebbero far aspettare gli utenti che desiderano il 5G ancora alcuni mesi. Un leaker molto noto, Jon Prosser, è infatti convinto che l’annuncio dell’iPad Pro (2021) avverrà ad aprile e, sebbene i tablet top di gamma della Mela dovrebbero assomigliare non poco ai loro predecessori rilasciati a marzo 2020, la tecnologia del display mini-LED e la connettività 5G opzionale già incuriosiscono gli appassionati del colosso di Cupertino e non solo.

Nel frattempo, pare che il 23 marzo verranno lanciati gli attesi AirTags e il nuovo modello di AirPods, sebbene stiano circolando diverse indiscrezioni secondo cui le cuffie True Wireless della Mela arriveranno solo il prossimo autunno. Ricordiamo che gli AirPods 3 – secondo un rumor di alcune ore fa – avranno una vestibilità universale, presenteranno una stretta somiglianza con gli AirPods Pro e godranno di una custodia di ricarica più compatta se paragonata a quelle dei suoi predecessori. C’è anche la possibilità, seppur remota, che gli AirPods di terza generazione possano essere provvisti del supporto per la cancellazione attiva del rumore (ANC).

Per quanto riguarda gli AirTags, sappiamo che è un piccolo dispositivo Bluetooth progettato per essere collegato ad oggetti come chiavi e portafogli al fine di essere monitorato, permettendo all’utente di ritrovarli, nel caso li perdesse.

Per avere maggiori dettagli circa i nuovi prodotti di Apple non vi resta che attendere le prossime ore: restata sintonizzati!

