Impara una nuova lingua con Babbel: 60% di sconto sul piano a vita

Tra i propositi del 2024 hai inserito anche l’apprendimento di una nuova lingua? Se sì, ti segnaliamo la nuova offerta a tempo limitato di Babbel, una delle piattaforme online più famose per imparare le lingue straniere, grazie alla quale è possibile sottoscrivere il piano a vita a soli 239,99 euro anziché 599,99 euro, per effetto del 60% di sconto. La promozione è disponibile a questa pagina non durerà ancora a lungo.

Per capire il successo a livello globale di Babbel, sono sufficienti un paio di numeri: oltre 10 milioni gli abbonamenti venduti, più di 150 esperti in didattica dietro ai corsi, e il 92% di utenti in grado di migliorare le proprie capacità linguistiche in appena 60 giorni.

Il piano a vita di Babbel in sconto del 60% (pagamento unico)

L’offerta di Babbel per il nuovo anno ha per protagonista il piano Lifetime, che prevede un pagamento unico a differenza degli addebiti ricorrenti dei piani da 6 e 12 mesi. Con l’account Lifetime si ha l’accesso illimitato alla piattaforma per sempre, più lezioni, giochi e podcast in 14 lingue.

Grazie al servizio offerto da Babbel, gli utenti sono in grado di parlare una nuova lingua in breve tempo. Merito delle videolezioni dal vivo con insegnanti certificati e dei piani di studio flessibili e personalizzati.

Ognuno può scegliere il proprio metodo di studio preferito, tra corsi in app per lo studio individuale (Babbel App) e videolezioni di lingua online (Babbel Live).

Approfitta dell’offerta a tempo limitato di Babbel sul piano a vita, in vendita a soli 239,99 euro, in modo da risparmiare oltre 300 euro sul prezzo di listino pari a 599,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.