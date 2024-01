Impara fino a 41 nuove lingue a soli 89,99€ con l'ultima offerta di Mondly

L’offerta per il nuovo anno di Mondly, piattaforma di riferimento per imparare nuove lingue online, è ancora valida: il piano a vita è in promo a 89,99 euro, il prezzo più basso di sempre, anziché 1.999,99 euro. La licenza lifetime permette di imparare fino a 41 lingue con un unico pagamento, a differenza dei piani mensili e annuali. Ecco il link all’offerta.

App dell’Anno per Facebook, Migliore nuova app per Apple con più di 110 milioni di download: sono solo alcuni dei riconoscimenti ottenuti da Mondly in questi anni, durante i quali si è proposta in maniera vincente come migliore app per l’apprendimento di una nuova lingua online.

96% di sconto per l’accesso a vita all’app Mondly

L’applicazione Mondly Premium unisce lezioni in realtà aumentata, riconoscimento vocale ed esercizi con focus sulla conversazione per consentire agli utenti di parlare una o più nuove lingue straniere come veri e propri madrelingua. E così, imparare la lingua desiderata non è soltanto divertente, ma anche facile e veloce.

Con il piano a vita di Mondly si possono scegliere un’infinità di lingue, tra cui: inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, giapponese, coreano, cinese, turco, arabo, ebraico, portoghese, catalano, olandese, svedese, norvegese, danese, finlandese, lettone, lituano, greco, rumeno, afrikaans, croato, polacco, bulgaro, ceco, slovacco, ungherese, ucraino, vietnamita, hindi, bengalese, indonesiano e thailandese.

Grazie a nuove tecnologie all’avanguardia e una solida scienza neurale, l’app numero uno per l’apprendimento di nuove lingue esaudirà il sogno di parlare fino a 41 lingue straniere in maniera semplice ed efficace, e sempre con il sorriso sulle labbra.

Approfitta dell’offerta per il nuovo anno di Mondly, in modo da pagare il piano a vita al prezzo più basso di sempre.

