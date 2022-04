iMovie per iOS si aggiorna e diventa "magico"

Apple ha rilasciato nelle scorse ore, un aggiornamento significativo per la sua applicazione “iMovie per iOS“: il software si aggiorna con due nuovi funzionalità davvero esclusive: Film Magico e Storyboard. Ma come funzionano? Non di meno, ha ottimizzato Final Cut Pro per Mac Studio.

iMovie: ecco Filmato Magico e Storyboard

In primo luogo, la mela afferma che “Filmato Magico” serve per creare in forma del tutto automatica e istantanea un video con foto e clip scelte dall'utente. Perfino gli effetti, ma anche la musica e le transizioni verranno aggiunte dall'app.

Con Storyboard invece, le persone potranno migliorare la narrazione dei proprio capolavori con dei modelli predefiniti. Pensiamo a storyboard sulla realizzazioine di video tutorial, “fai-da-te”, recensioni, esperimenti e molto altro ancora.

Non di meno, la società ha aggiornato anche l'applicazione per computer Apple con queste features; ricordiamo che gli update sono gratuiti e si trovano direttamente su App Store per tutti i device compatibili.

Fra le altre cose, l'azienda ha anche aggiornato Final Cut Pro, Motion e Compressor con un'ottimizzazione per il Mac Studio. Riportiamo di seguito il log delle modifiche rilasciato dalla compagnia:

Si può realizzare un film magico per la condivisione immediata sui social;

Si può selezionare un album di foto o delle clip per consentire a Magic Movie di realizzare il filmato;

Con Storyboard, si può migliorare la capacità di narrazione grazie ad uno standard che guida l'utente passo dopo passo alla creazione di un video;

Si possono scegliere 20 storyboard differenti;

Si può organizzare il workflow grazie ad una serie di impostazioni.

Le clip possono essere registrate sul momento o aggiunte in seconda istanza;

È consentito l'import di progetti di Magic Movie e Storyboard all'interno di iMovie o Final Cut Pro per Mac.

E molto altro ancora. Create, divertitevi e sperimentate: questo è il succo di ciò che potrete fare ora con la vostra nuova suite (gratuita) per la creazione dei contenuti su device Apple.