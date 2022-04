Apple presenta le Beats Studio Buds in nuove colorazioni

Ci siamo: Apple ha appena svelato le Beats Studio Buds in nuove colorazioni; non di meno, apprendiamo che le cuffiette True Wireless Stereo ricevono nuove frizzanti funzionalità per i telefoni e dispositivi Android.

Facciamo un passo indietro: il colosso di Cupertino ha diversi prodotti audio di successo nella sua line-up; pensiamo agli AirPods o alle cuffie/auricolari di Beats.

Beats Studio Buds: cosa cambia con la nuova versione?

Le Beats Studio Buds sono state svelate lo scorso anno e adesso stanno arrivando nuove opzioni di colore per i clienti che vogliono distinguersi quando sono in giro. Le tinte in questione sono tre: blu, rosa e grigio e si sommano a quelle lanciate al momento del debutto: nero, rosso e bianco. Si potranno acquistare da tutti i siti.

Arrivano anche nuove importanti features pensate per chi possiede un telefono Android: parliamo dei Product Widgets e della funzione “Locate my Beats”. Questa, servirà per rintracciare gli auricolari quando risultano “smarriti” o fuori dal case. Mediante i widget poi, le persone potranno visualizzare l'autonomia residua delle gemme e controllare al meglio i parametri di ascolto sul proprio device.

Curiosamente, le funzionalità sopra descritte stanno arrivando adesso su Android ma da tempo erano disponibili per i possessori di gadget iOS/iPadOS. Ad ogni modo, sono compatibili con tutte le cuffiette del brand.

Fra le altre cose, segnaliamo che le Studio Buds sono le più vendute dell'OEM di Cupertino; a dirlo, è la stessa compagnia. Se le state cercando, vi ricordiamo che su Amazon si trovano ad un prezzo davvero speciale: 119,00€ al posto di 149,90€. Si tratta di uno sconto abbastanza aggressivo per questo prodotto che ha poco meno di un anno di vita. Certo, fa riferimento solo alle “vecchie” tinte, quindi, non sperate di portarvi a casa le varianti rosa, blu e grigio a questo prezzo. Affrettatevi prima che terminino le scorte.