Apple aggiorna Final Cut Pro e Logic Pro con miglioramenti nei video 8K, nel tracciamento della motion graphics e nel set di strumenti per l'audio spaziale.

Apple aggiorna le sue app per videomaker e musicisti

L'OEM di Cupertino ha appena rilasciato nuovi straordinarie novità per MacBook Pro e, ovviamente, il team di app pro dell'azienda ha rilasciato degli aggiornamenti corrispondenti per Final Cut Pro e Logic Pro, pronti per essere utilizzati. Particolarmente interessanti sono i nuovi update di Final Cut Pro, che si concentrano principalmente sui flussi di lavoro video 8K e offrono un nuovo supporto nativo per la grafica animata tracciata, insieme alla compatibilità con i video in modalità cinematografica girati su iPhone 13.

Final Cut Pro 10.6

L'ultimo aggiornamento di Final Cut Pro, la versione 10.6, offre la possibilità di riprodurre ben sette flussi di 8K ProRes alla massima risoluzione, oltre a esportare video ProRes 5 volte più velocemente di prima. Questi miglioramenti delle prestazioni sono resi possibili dai nuovi chip M1 Pro e M1 Max visti nei modelli di laptop dell'azienda appena annunciati.

Per i videomaker che, proprio ultimamente stanno lavorato di più con i video 8K, questo update è musica per le loro orecchie. La cosa più impressionante è la nuova funzionalità di tracciamento della grafica animata, che ora è una parte nativa dell'esperienza di Final Cut Pro.

Object Tracker è uno strumento che consente agli utenti di creare grafica animata che segue il movimento dei volti e di altri oggetti presenti nel frame. L'analisi del tracciamento degli oggetti è fino a 5 volte più veloce sul MacBook Pro da 16 pollici appena rilasciato e sfrutta appieno le capacità di apprendimento automatico del motore neurale a 16 core dell'M1 Pro e dell'M1 Max.

Infine, è ora disponibile il supporto completo per l'editing di video in modalità cinematografica girati su iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Il software consente agli utenti di regolare la profondità di campo della modalità cinema e modificare facilmente i fotogrammi chiave.

Come previsto, sia Compressor che Motion, due importantissime applicazioni complementari di Final Cut Pro, hanno ricevuto gli aggiornamenti corrispondenti per gestire al meglio le nuove modifiche. In particolare, il primo può transcodificare video HEVC fino a due volte più velocemente e video ProRes fino a 10 volte più velocemente.

Logic Pro 10.7

Non di meno, il colosso di Cupertino ha aggiornato la nuova versione di Logic Pro con un set completo di strumenti di rendering e mixaggio per supportare l'audio spaziale. Gli utenti possono creare brani compatibili con Apple Music. I nuovi controlli di mixer e panner consentono agli ingegneri audio e ai mixer di espandere i progetti stereo in canali surround compatibili con Dolby Atmos. Inoltre, i plugin essenziali come Limiter, Loudness Meter, Space Designer e altri sono stati aggiornati per godere al meglio dell'audio spaziale.

Il nuovo aggiornamento di Logic Pro include anche i Producer Pack che Apple ha introdotto in GarageBand all'inizio di quest'anno.

Sia Final Cut Pro 10.6, insieme alle sue app complementari Compressor e Motion, sia Logic Pro 10.7 saranno disponibili oggi sull'App Store. Gli aggiornamenti sono gratuiti per coloro che già possiedono le app, mentre i nuovi clienti possono acquistare Final Cut Pro per 299,99€, Compressor e Motion per 49,99€ e Logic Pro per 199,99€.

Ad ogni modo, questi software sono tra i migliori in circolazione, a mani basse, delle volte, superiori anche ai prodotti di Adobe.