Immortals Fenyx Rising 2 e un nuovo Prince of Persia sono in arrivo?

Un rapporto pubblicato dal sito web Xfire ci informa di quelli che sarebbero i progetti per il futuro prossimo di Ubisoft. A quanto pare, il publisher francese starebbe preparando un evento da tenere in prossimità dell'E3 2022 di Los Angeles, ma i piani in tal senso sarebbero in mutamento: la certezza è che tra i protagonisti dovrebbero esserci Immortals Fenyx Rising 2 e un nuovo Prince of Persia.

L'articolo si basa su informazioni ricevute da diverse fonti ritenute affidabili, dal quale si evince che il sequel dell'apprezzato open world sarebbe ancora in pre-produzione, quindi potremmo non vederlo ancora per molto tempo.

Dal report dell'insider si legge:

“I recenti eventi mondiali hanno apparentemente sospeso i piani relativi a un evento da tenere in prossimità dell'E3 di Los Angeles. In ogni caso, un totale di 20 giochi sarebbero pronti per l'annuncio, che avverrà in qualche forma in un prossimo futuro, sia durante l'evento che in un altro modo, con aggiornamenti dello sviluppo, date di uscita e trailer“

Oltre a Immortals Fenyx Rising 2, obiettivo di Ubisoft sarebbe di riportare in vita il franchise di Prince of Persia con un episodio fortemente tradizionale, ispirato ai primissimi episodi della serie: si parla infatti di un gioco in 2.5d, molto simile a livello di concept ai due Ori di Moon Studios. A occuparsene sarebbero gli studi di Montpellier.

Non è ancora chiaro per quali piattaforme usciranno i due giochi, ma ci aspettiamo una disponibilità piuttosto ampia, che vada a coprire PC e le principali console da gioco. Resta da capire se saranno ancora incluse PlayStation 4 e Xbox One: se il nuovo Fenyx Rising è ancora in pre-produzione potrebbe volerci tempo prima di vederlo sul mercato e questo renderebbe improbabile un lancio su console di scorsa generazione.