Imetec Scaldasonno matrimoniale in lana merino Made in Italy (-13%)

Soffri il freddo e non vedi l’ora di infilarti sotto le coperte? Da oggi non le troverai fredde se aggiungi Imetec Scaldasonno in lana merino al tuo letto, la soluzione che si riscalda, completamente made in Italy e con sistema di sicurezza integrato. Impossibile non apprezzarlo e fare a gara a chi si gode il tepore più a lungo possibile: tanto non c’è da litigarselo, è disponibile in versione matrimoniale. Puoi acquistarlo a soli 104,99€ su Amazon approfittando di uno sconto ottimo del 14%. L’hai desiderato? Ora diventa tuo, affrettati.

Imetec Scaldasonno, la coperta che si riscalda in formato matrimoniale

Grandissima e con tutte le prevenzioni del caso. Non si tratta di uno di quei prodotti obsoleti bensì di uno di ultima generazione che analizza costantemente la temperatura e blocca l’erogazione appena viene notato un malfunzionamento. In altre parole non rischi problemi e con il suo essere Made in Italy hai una certezza aggiuntiva.

Con dimensioni di 150×160 centimetri, Imetec Scaldasonno è ideale per i letti matrimoniali. Con composizione al 50% di lana merino, il calore non solo viene sprigionato ma si mantiene costante nel tempo per garantirti un’esperienza da sogno. Attraverso il comodo telecomando puoi optare per 2 temperature diverse e non devi neanche avere paura della bolletta: ha un bassissimo consumo energetico per non farne a meno mai.

La comodità è di casa con questo dispositivo che non solo è ottimo se sei freddoloso ma anche per persone anziane e che passano molto tempo a letto: gli farai un regalo preziosissimo. All’occorrenza, puoi lavare la coperta in lavatrice fino a 30 gradi.

A soli 104,99€ su Amazon, Imetec Scaldasonno in versione matrimoniale e una dolce coccola che ti fa rilassare nel letto. Collegati in pagina se sei interessato e acquistalo con uno sconto del 14% che rende il prezzo ottimo.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi.