iMac da 24" con M1: pochi pezzi, prezzo FOLLE per Pasqua

Se stavate aspettando il momento perfetto per acquistare un nuovo computer desktop con cui lavorare, studiare, fare editing video, foto, postproduzione audio, creazione di contenuti su DaVinci, color e via dicendo… abbiamo la soluzione che fa per voi. Stiamo parlando dell’ottimo iMac da 24 pollici di casa Apple, un All in One davvero unico, dal design meraviglioso e dalle prestazioni ineccepibili grazie alla potenza bruta del SoC Apple Silicon M1.

Oggi, girovagando su Amazon infatti, abbiamo scoperto che si può portare a casa ad un prezzo eccezionale: solo 1568,99€ al posto di 1719,00€. Capite bene che lo sconto è generoso, anche perché questa non è la versione con 7 core per la GPU, ma quella con 8 core. Cosa significa? Semplice: avrete più potenza, soprattutto sui software che richiedono più energia sul fronte della grafica. Pensiamo a Premiere, DaVinci e molti altri ancora.

iMac 24”: perfetto per… tutto

Come detto, la GPU è da 8 core, ma anche la CPU, ovvero il processore nudo e crudo, ha 8 core e, come abbiamo visto dalle numerose recensioni presenti online, questo SoC è perfettamente in grado di far girare fluido anche un workflow video con file in 4K o 8K su Final Cut Pro, il programma di editing proprietario della mela.

Lo storage è da 256 GB: questo significa che si può disporre di tutto lo spazio necessario per l’archiviazione dei file e l’installazione dei principali programmi da lavoro e da studio. Per quanto concerne però i vostri dati, file, film, video, clip, audio, canzoni, foto, backup, vi consiglio di utilizzare sempre un SSD esterno (anche un HDD va bene), in doppia copia. La prudenza non è mai troppa.

Esteicamente poi, è meraviglioso. Sottilissimo, minimal, senza cavi e con un pannello generoso LCD da 24 pollici in risoluzione 4.5K. Sulla parte posteriore poi, troveremo 4 porte USB C con tecnologia Thunderbolt di ultima generazione per una connessione super veloce.

A 1568,99€ dovete approfittarne, ma fate presto. Notiamo che la colorazione in sconto è quella verde… semplicemente unica per creare un desk setup green con piante, piantine e quadri sul muro super rilassanti.