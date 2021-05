Secondo un nuovo rapporto di market intelligence, il lancio di Apple dell’iMac M1 da 24 pollici probabilmente vedrà l’azienda diventare la regina di mercato nei PC All-In-One (AIO) quest’anno, secondo un nuovo rapporto di market intelligence. Apple è destinata a superare HP in parte a causa del fascino del nuovissimo iMac, ma anche in parte a causa del vantaggio di Apple nella catena di fornitura di chip.

iMac con M1 è il computer perfetto per tutti

HP ha raggiunto il suo successo nei PC AIO grazie alla combinazione di una buona gamma di dimensioni, design elegante e prezzi estremamente convenienti.

Dall’altro lato, le specifiche non sono niente di ché, invece. Ad esempio, l’AIO HP da 24 pollici offre un processore AMD Athlon, display 1920 × 1080, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Tuttavia, questo è abbastanza buono per le esigenze informatiche quotidiane di molti e il design elegante con cornici sottili vendute a un prezzo estremamente conveniente lo ha reso una scelta popolare.

HP offre anche AIO di fascia alta sotto il marchio “Pavilion” da 27 pollici e modelli con schermo curvo Envy da 34 pollici.

Tuttavia, il produttore di PC è stato duramente colpito dalla carenza globale, lasciandolo in difficoltà per soddisfare la domanda.

Apple, ovviamente, ha il vantaggio di incaricare TSMC di realizzare i propri processori M1 e ha il potere e l’esperienza operativa per aver negoziato la fornitura esclusiva di molti altri SoC. Insieme ad altri fornitori che si concentrano su chip con specifiche più elevate e margine più elevato, l’azienda di Cupertino si trova in una posizione migliore rispetto alla maggior parte dei competitor.

Con i fornitori di chip e componenti che danno la priorità alle loro spedizioni dei prodotti di fascia alta, come iMac, è probabile che Apple sorpassi HP come il principale fornitore di PC all-in-one (AIO), secondo fonti del settore.

Tuttavia, anche il colosso di Cupertino non rimarrà immune dalla carenza di chip. La società ha affermato di essere riuscita a superare in sicurezza il primo trimestre (il secondo trimestre fiscale di Apple), ma è preoccupata per il futuro. Cook ha spiegato:

Non abbiamo avuto una carenza di forniture di materiale nel secondo trimestre. Finisci per far collassare tutti i tuoi buffer e offset. Ciò avviene lungo tutta la catena di approvvigionamento. Ciò ti consente di andare un po ‘più in alto di quanto ci aspettavamo di vendere all’inizio del trimestre.

Un sostituto Apple Silicon per l’iMac da 27 pollici è previsto entro la fine dell’anno, probabilmente con uno schermo di dimensioni maggiori. Intanto, se volete il nuovo iMac da 24″ lo trovate su Amazon a 1949€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Apple

Elettronica