Illumina l'esterno senza costi in bolletta: luce con pannello solare

Mettere in sicurezza lo spazio esterno della tua casa è un gioco da ragazzi. Non devi acquistare alcun prodotto strano per avere un po’ di luminosità quando il sole cala, anzi, non devi neanche ritrovarti con un aumento in bolletta visto che hai a disposizione un prodotto come questa luce con pannello solare ottima.

Semplice da montare illumina a giorno la tua zona esterna e soprattutto non costa niente. In realtà anche lei è in doppia offerta, non te la perdere ora su Amazon dove la porti a casa con appena 17€. Mi raccomando spunta il coupon prima di aggiungerla al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Luce con pannello solare: il meglio per la tua casa

Comodissima e semplice da montare, ci metti due secondi a installarla ovunque tu voglia. Trattandosi di un prodotto creato appositamente per l’esterno, questa luce con pannello solare può resistere a qualunque genere di intemperie. In caso di pioggia, quindi, non correre al riparo.

Veramente tanto luminosa, al suo interno ha diverse modalità. Devi sapere che è presente anche un sensore di movimento così se lo attivi, quando qualcuno si avvicina il faro crea l’illuminazione adatta. Puoi anche scegliere la modalità costante o la modalità dimmerabile (quando ti avvicini la luce è più forte mentre quando sei lontano rimane fioca).

Molto comodo anche il pannellino solare che riesce ad immagazzinare al suo interno energia sufficiente per una notte intera. A tal proposito ti faccio sapere che il filo ha una lunghezza di 5 metri quindi puoi montarlo anche a distanza per ottenere una copertura solare maggiore.

Economica e soprattutto utile così non devi più tirare fuori la torcia dello smartphone quando vai in giardino o sul balcone.

Cosa aspetti? Porta immediatamente a casa la tua luce con faretto solare ad appena 17€, spunta il coupon in pagina.

