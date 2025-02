Con Iliad vinci biglietti gratis per la Serie A Enilive

Oggi Iliad ti regala la partita della tua squadra del cuore. Infatti, grazie a un fantastico concorso disponibile online, è possibile vincere biglietti gratis per la Serie A Enilive. A questa iniziativa possono partecipare tutti i clienti con attiva un’offerta del provider.

Una volta sulla Home Page del concorso a premi l’utente dovrà selezionare la sezione corretta per partecipare. La suddivisione riguarda utenti business, utenti mobile e utenti fibra. Una volta selezionato il bottone corretto l’utente accede alle istruzioni per capire come può vincere.

Nel caso di un utente mobile è necessario avere una SIM con attiva un’offerta mensile a 9,99€ o superiore, come l’eccellente Giga 180. Inoltre, è necessario aver impostato un metodo di pagamento automatico con IBAN, carta di credito o carta prepagata. Potrai gestire tutto tramite la nuova app Iliad.

Nel caso di un utente business è necessario essere titolare del contratto iliadbusiness con una o più SIM attive, aver impostato un metodo di pagamento automatico e avere uno status dei pagamenti regolari.

Infine, per quanto riguarda un utente fibra è necessario un contratto di connessione fibra Iliad attivo, aver impostato un metodo di pagamento automatico e avere uno status dei pagamenti regolari.

Come vincere la Serie A Enilive con Iliad

Una volta che tutte i requisiti di cui sopra sono regolari, l’utente deve selezionare la sua squadra del cuore e indicare per quale partita vuole provare a vincere la coppia di biglietti messi in palio. Iliad offre fino a 4 tentativi ogni mese, da qui al 31 marzo 2025.

Selezionate squadra e partita, l’utente dovrà inserire i suoi dati personali e accettare il regolamento insieme all’informativa sulla privacy. Dopodiché potrà cliccare sul bottone “Partecipa” e scoprire se ha vinto o se dovrà ritentare.

Questo concorso è stato lanciato in quanto Iliad è Innovation & Technology Partner della Serie A Enilive, permettendo così ai suoi clienti di vincere la partita della squadra del cuore.