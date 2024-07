Iliad, top di gamma a tasso zero: la formula magica per iPhone e Galaxy

Gli smartphone top di gamma sono dispositivi che possono cambiare la tua quotidianità grazie a prestazioni di livello, fotocamere sempre più evolute e funzionalità sorprendenti. Accedere a smartphone di questo tipo, però, non è sempre semplice perché il costo iniziale potrebbe presentarsi come un ostacolo all’acquisto. iliad ha formulato una risposta concreta ampliando l’accesso ai top di gamma con una formula di acquisto rateizzato che consente molto semplicemente di spalmare il prezzo su un lungo periodo di tempo. Ecco perché l’offerta Iliad ha in sé qualcosa di sorprendente: puoi avere subito quel che potrai comodamente pagare con una piccola cifra mensile.

Un iPhone 15? Uno dei nuovi foldable della serie Samsung Galaxy? Vediamo insieme i modelli tra cui scegliere

L’offerta iliad

Ecco alcuni esempi (qui tutte le offerte) con i quali meglio comprendere quanto più leggera possa essere, con iliad, la scelta di un top di gamma. Che si opti per un iPhone o per un Samsung, l’acquisto in soluzione unica è disponibile con uno sconto cospicuo (anche oltre i 100€), mentre l’acquisto con pagamento dilazionato è possibile ad interesse zero, senza anticipi né clausole da temere in alcun modo: una mano tesa all’intera community iliad, anche quanti hanno già un contratto di telefonia in essere. iliad è l’unico operatore che tiene separato lo smartphone dalla sim, cioè che se cambi operatore non ti chiede la maxirata.

iPhone 15

Non si può non partire dall’iPhone 15, ultimo nato di una stirpe che ha scritto la storia della telefonia mobile:

Apple iPhone 15 Pro Max 256GB a 55,08€/mese con Younited per 20 mesi (1101,60€ totali se restituisci lo smartphone al termine del finanziamento)

a 55,08€/mese con Younited per 20 mesi (1101,60€ totali se restituisci lo smartphone al termine del finanziamento) Apple iPhone 15 Pro 128GB a 46,95€/mese con Findomestic per 24 mesi (1127€ totali)

a 46,95€/mese con Findomestic per 24 mesi (1127€ totali) Apple iPhone 15 Plus 128GB a 41,16€/mese con Findomestic per 12 mesi (1029€ totali)

a 41,16€/mese con Findomestic per 12 mesi (1029€ totali) Apple iPhone 15 128GB a 54,94€/mese con Younited per 12 mesi (659,28€ totali se restituisci lo smartphone al termine del finanziamento)

Grazie a questo tipo di offerte è possibile incassare fino a oltre 800€ di sconto sul finanziamento, il che ben spiega la prospettiva di un’offerta che, oltre a dilazionare il pagamento, rende anche più appetibile la scelta di un dispositivo con specifiche migliori, con cui mettere alla prova le proprie qualità nello studio, nel lavoro e nel tempo libero.

iPhone rigenerati

Inoltre, iliad ha scelto di offrire ai propri utenti anche una vetrina alternativa basata su iPhone rigenerati, ove trovare ulteriori offerte per budget più contenuti per un acquisto vantaggioso. In questo caso l’acquisto avviene con pagamento in soluzione unica, ma con un prezzo fortemente ridotto.

Gli smartphone rigenerati sono prodotti di seconda mano rigorosamente verificati e testati, ai quali sono state sostituite eventuali componenti al di sotto degli standard e pertanto rimessi a nuovo prima di far cominciare loro una nuova vita. La scelta di iliad è improntata sulla qualità senza compromessi: tra i rigenerati sono disponibili soltanto device con prestazioni e qualità del tutto paragonabili a quelle di un dispositivo nuovo.

Le offerte sono in questo ambito decisamente convenienti proprio in virtù della particolare modalità di acquisto, con la quale accedere a device controllati e rinnovati, il cui prezzo si riduce aprendo opportunità interessanti:

iPhone 13 Pro 256GB Rigenerato a 679€

Rigenerato a 679€ iPhone 13 Mini 128GB Rigenerato a 459€

Rigenerato a 459€ iPhone 11 128GB Rigenerato a 319€

Rigenerato a 319€ iPhone 12 Pro 256GB Rigenerato a 499€ (-40€ di sconto extra, prezzo finale 459€)

Ci sono occasioni di risparmio per tutte le tasche, insomma, per un operatore che su offerte generose e qualità ha scommesso fin dall’inizio.

Nuovi Samsung Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6

Offerta similare è disponibile altresì sui nuovi smartphone Samsung Galaxy S24, portando così alla community iliad un’offerta ancor più ampia e profonda, nonché aperta anche al mondo Android. Per chi vuole uno smartphone di qualità superiore, con un tocco di Intelligenza Artificiale ad aumentarne le potenzialità (sia nella gestione delle immagini che dei file audio, passando per ricerche avanzate e traduzioni istantanee), ecco che tutto ciò diventa accessibile con una piccola spesa mensile, zero interessi e nessun anticipo:

Galaxy S24 Ultra 256GB a 60,04€/mese per 24 mesi con Findomestic (1441 totali)

a 60,04€/mese per 24 mesi con Findomestic (1441 totali) Galaxy S24+ 256GB a 47,62€/mese per 24 mesi con Findomestic (1143€ totali)

a 47,62€/mese per 24 mesi con Findomestic (1143€ totali) Galaxy S24 128GB a 37,25€/mese per 24 mesi con Findomestic (894€ totali)

a 37,25€/mese per 24 mesi con Findomestic (894€ totali) Galaxy S24 FE 128GB a 22,04€/mese per 24 mesi con Findomesic (529€ totali)

Ogni modello è disponibile nei vari tagli di memoria esistenti ed in ogni sfumatura cromatica: libera scelta, insomma.

A dimostrazione della bontà dell’offerta iliad sui device di fascia alta, compresi nell’offerta vi sono anche i nuovissimi foldable Samsung, ossia il Galaxy Z Fold6 ed il Galaxy Z Flip6. Smartphone dotati di alta ingegnerizzazione del display e nuovissime funzioni basate sull’IA, sono immediatamente disponibili con finanziamento ad unica soluzione (fino ad esaurimento scorte) e cover dedicata inclusa nella confezione.

Come acquistare smartphone a tasso zero

Grazie ad una doppia partnership con Findomestic e Younited annunciata l’anno scorso, infatti, iliad ha lanciato un’offerta di grandissimo interesse dedicata all’acquisto dei nuovi device, per tutti coloro i quali intendono acquistare uno smartphone di nuova generazione, soprattutto se di fascia alta e pertanto dal costo più impegnativo. La novità è infatti di grande interesse per chiunque: implica, senza costi aggiuntivi, di poter acquistare lo smartphone più confacente alle proprie necessità senza dover troppo badare al budget immediatamente disponibile.

Ci si potrà spingere un po’ oltre, insomma, in virtù del fatto che il pagamento è dilazionato ed il costo finale resta il medesimo: una condizione unica e vantaggiosa, che consente ai cultori dei top di gamma di poter volare alto e scegliere senza troppe remore lo smartphone dei propri desideri.

Il finanziamento

Nel caso di Findomestic, il finanziamento previsto è di 12 o 24 mesi, senza interessi, senza richiesta di anticipo ed a tasso zero: “Il processo di acquisto e la richiesta di finanziamento sono semplici e l’intera procedura avviene completamente online: una volta completato l’acquisto e ricevuta l’autorizzazione al finanziamento, il nuovo smartphone verrà spedito direttamente a casa“.

Nel caso di Younited, invece, il finanziamento a tasso zero prevede il pagamento della prima rata dopo almeno 30 giorni dalla consegna del telefono, la doppia opzione per durate di 12 o 20 mesi e la possibilità di ricevere uno sconto immediato direttamente sul valore del bene finanziato (o sul finanziamento) grazie alle due opzioni di trade-in:

Opzione Spot trade-it : “permette all’utente di dare in permuta un suo dispositivo Apple e ottenere subito uno sconto sulla rata, pari al valore dell’usato“.

: “permette all’utente di dare in permuta un suo dispositivo Apple e ottenere subito uno sconto sulla rata, pari al valore dell’usato“. Opzione Forward trade-in: “consente di avere una riduzione sull’importo da finanziare pari al valore residuo del device scegliendo di restituire l’iPhone al termine del periodo di finanziamento“.

L’offerta è inevitabilmente appetibile poiché non è raffrontabile agli acquisti rateizzati fin qui proposti da altri operatori, dove il costo finale del dispositivo risulta solitamente essere infine più elevato rispetto ad un acquisto tradizionale con pagamento in soluzione unica: con iliad si può realmente acquistare un iPhone pagandolo soltanto poco alla volta e senza costi aggiuntivi, secondo modalità e offerte basate sul singolo modello.

In un contesto economico segnato dall’incremento dei costi, il servizio di finanziamento a tasso zero è un’ulteriore conferma dell’attenzione di iliad rispetto alle esigenze degli utenti, che non dovranno preoccuparsi di pagare alcun interesse sui propri acquisti e potranno usufruire del vantaggio di pagare in piccole e comode rate.

Per accedere al finanziamento è sufficiente fornire pochi dati utili (documento, tessera sanitaria, IBAN, contatti), dopodiché si potrà finalizzare l’acquisto ed in pochi minuti la pratica sarà aperta.

iPhone da acquistare? Smartphone da cambiare? Non resta che scegliere: lo prendi ora, lo paghi poi – senza interessi.

In collaborazione con iliad