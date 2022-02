Iliad inaugura il suo nuovo store locator

Il numero crescente di clienti che stanno accedendo alla nuova offerta iliadbox per la Fibra Ottica di casa ha spinto Iliad a rivedere il suo store locator. Da poco, infatti, l'operatore francese lo ha inaugurato sul suo sito online rivisitato non solo esteticamente, ma anche funzionalmente. Scopriamo insieme tutte le novità e perché questo servizio può esservi davvero utile.

Iliad: benvenuto al nuovo store locator molto più intuitivo ed efficiente

Le novità del nuovo store locator di Iliad? Fondamentalmente sono due: ora è molto più intuitivo ed efficiente. Infatti, una volta raggiunto il suo sito ufficiale alla pagina dedicata per la ricerca dei punti vendita fisici dell'operatore, tutto sarà più chiaro all'utente. In sostanza sarà possibile consultare una mappa interattiva dell'Italia con indicati i diversi tipi di store dell'operatore. Questi sono ora contraddistinti da un'icona differente per ogni tipologia.

Infatti, Iliad permette agli utenti di attivare le sue offerte attraverso differenti punti vendita che si distinguono per approccio offerta al cliente. Eccoli qui elencati per vostra praticità e conoscenza così da scegliere quello giusto in base anche alle vostre esigenze e a ciò che volete attivare con l'operatore:

iliad Express è un canale di distribuzione dove puoi trovare una scheda SIM dell'operatore francese. Si acquista direttamente al supermercato, in un negozio di elettronica o in un bookstore partner e si attiva tramite un codice PIN che viene consegnato direttamente in cassa dopo aver acquistato il prodotto. Con quel codice è possibile attivare la promozione desiderata online attraverso una pagina web dedicata;

è un canale di distribuzione dove puoi trovare una scheda SIM dell'operatore francese. Si acquista direttamente al supermercato, in un negozio di elettronica o in un bookstore partner e si attiva tramite un codice PIN che viene consegnato direttamente in cassa dopo aver acquistato il prodotto. Con quel codice è possibile attivare la promozione desiderata online attraverso una pagina web dedicata; iliad Point è un canale di distribuzione che permette l'attivazione di una SIM anche in contanti e senza la videoidentificazione presso tabaccherie, bar ed edicole;

è un canale di distribuzione che permette l'attivazione di una SIM anche in contanti e senza la videoidentificazione presso tabaccherie, bar ed edicole; iliad Corner , meglio conosciuti come Simbox , sono dei totem digitali tramite i quali è possibile acquistare e attivare una nuova SIM selezionando in modalità self la promozione più adatta alle proprie esigenze. Questi dispositivi si possono trovare solitamente nei Centri Commerciali e nei punti vendita dell'operatore. Negli orari di apertura è sempre garantita la presenza di personale addetto per l'assistenza;

, meglio conosciuti come , sono dei totem digitali tramite i quali è possibile acquistare e attivare una nuova SIM selezionando in modalità self la promozione più adatta alle proprie esigenze. Questi dispositivi si possono trovare solitamente nei Centri Commerciali e nei punti vendita dell'operatore. Negli orari di apertura è sempre garantita la presenza di personale addetto per l'assistenza; iliad Store sono i negozi ufficiali a gestione diretta dell'operatore francese. Infatti, la vendita delle SIM non è delegata a terzi, ma esclusivamente a dipendenti assunti dall'azienda.

Solo negli ultimi due punti vendita, ovvero i Corner e gli Store, è possibile attivare l'offerta iliadbox per la fibra di casa. Ecco come si presenta la nuova mappa interattiva per trovare lo store più vicino a te.