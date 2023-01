Iliad: PROMO Fibra a 19,99€, ecco come

Continua la PROMO Iliad in Fibra per chi ha già attiva una promo a 9,99 euro mensili o per chi intende attivare l’attuale GIGA 150. Il prezzo dell’internet a casa è inferiore ai 20 euro mensili, il tutto sempre SENZA VINCOLI e senza sorprese!

Iliad Fibra: ecco la PROMO a 19,99€

La promozione di Iliad offre la Fibra 100% in FTTH fino a 5 Gigabit al secondo in download e 700 Mbps in upload e il Modem iliadbox Wi-Fi 6 incluso GRATIS in comodato d’uso. Inoltre, il quarto operatore italiano offre anche le chiamate senza limiti dal fisso ed anche verso più di 60 destinazioni internazionali. Il tutto per soli 19,99 euro ogni mese solo per clienti Iliad con offerta a 9,99 euro. Per avere il prezzo scontato è necessario avere il pagamento automatico della propria promozione.

La velocità massima raggiungibile dipende dalla copertura. Ad esempio, sotto EPON la navigazione in download è di 5 Gigabit complessivi al secondo e quella in upload è di 700 Mbps, mentre, nelle città dove c’è solo la GPON le prestazioni sono praticamente le medesime dell’FTTH tradizionale ossia pari ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload.

Tutto questo sempre senza vincoli e senza alcun costo extra oltre al prezzo richiesto per l’abbonamento.

La tariffa che abbiamo visto sinora è disponibile anche per chi non ha o non desidera avere Iliad nel telefono cellulare. In questo caso, il prezzo ammonta a 24,99 euro mensili.

Inoltre, questa promozione Iliad offre anche l’app iliadbox connect che permette di gestire al meglio il Modem ed i dispositivi connessi.

Costi ed altro

Questa promozione scontata per i clienti mobili Iliad è attivabile ONLINE oppure nei punti vendita dislocati in tutto il territorio nazionale. Per l’attivazione è necessario corrispondere 39,99 euro una tantum.

