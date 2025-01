Iliad non funziona: down del 16 gennaio 2025, cosa succede?

Giornata difficile oggi 16 gennaio 2025 per gli utenti iliad su scala nazionale. Come è possibile notare sul sito downdetector.it, dopo alcuni problemi iniziali in mattinata all’ora di pranzo sono esplose le segnalazioni di problemi generalizzati alla rete su tutto il territorio nazionale con concentrazioni che provengono dalle zone di Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Catania.

Al momento non è chiara l’origine del problema che sembra riguardare principalmente la fibra, ma non ci sono per adesso indicazioni del vettore su quando verrà ripristinata la normalità. Il servizio di segnalazione guasti, si legge dai commenti, pare sia intasato per il gran numero di richieste provenienti dai consumatori.

…Notizia in aggiornamento