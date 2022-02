Iliad vuole acquisire Vodafone: ecco cosa sta succedendo

Secondo quanto si apprende da Bloomberg, sembra che Iliad voglia acquisire Vodafone Italia e il suo relativo business. Di fatto, la compagnia virtuale francese, capitanata da Xavier Niel, ha fatto una proposta all'AD di Vodafone nei giorni precedenti.

Iliad comprerà Vodafone?

Ultimamente si è parlato moltissimo di una possibile fusione/partnership fra Vodafone e Iliad. Nei giorni che hanno preceduto l'arrivo della prima fibra del provider virtuale, la news era su tutti i tabloid internazionali. Questa mossa potrebbe apportare la parola “fine” alla concorrenza spietata che le suddette compagnie si danno da anni.

Iliad è una rete virtuale e la compagnia è guidata da Xavier Niel, un miliardario eccentrico dall'occhio lungo per gli investimenti redditizi. Si apprende che l'uomo ha già esaminato tutte le ipotesi e le opzioni possibili per un'espansione in Italia. Nel frattempo però, si scopre che sta cercando di capire come costruire partnership lungimiranti che possano far cessar “la guerra dei prezzi” che ha portato ad una riduzione dei profitti dell'azienda.

Da tempo i dirigenti e gli esperti hanno invogliato le società a fondersi in realtà uniche: queste mosse potrebbero portare ingenti guadagni per tutti, riducendo così il numero di provider che operano nel Paese (TIM, WindTre, Iliad e Vodafone). L'amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi, aveva già espresso una volontà simile nelle prime settimane dell'anno.

Ovviamente, prima di dare il “via” ad un nuovo operatore unificato, servirà il lasciapassare dell'antitrust europeo, che in passato aveva espresso disappunto per i precedenti tentativi di partnership nel continente.

Voi cosa ne pensate di questo probabile ed ipotetico accordo? Fateci sapere i vostri pensieri a riguardo.