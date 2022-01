Fibra Iliad: le cose non dette dell'offerta

La Fibra di Iliad è realtà e da qualche minuto è attivabile sia online sia in tutti i punti vendita e corner dislocati in tutto il territorio nazionale. Vediamo però cosa è stato omesso durante la presentazione da parte di Benedetto Levi, CEO dell'azienda.

L'offerta commerciale? Una bomba

Anche questa volta, il quarto operatore italiano ha fatto bingo! La sua promozione, semplice e chiara sin da subito offre Internet illimitato fino a 5 Gigabit complessivi al secondo con iliadbox incluso e chiamate senza limiti verso tutti in Italia a partire da soli 15,99 euro mensili per i nuovi o già clienti anche con l'offerta mobile con addebito ricorrente su conto corrente, carta di debito o credito.

L'offerta è disponibile anche per chi vuole sottoscrivere soltanto la Fibra oppure non vuole immettere il proprio IBAN o carta per rinnovare la tariffa. In questi casi, la Fibra è attivabile a soli 23,99 euro mensili.

Fibra Iliad: cosa non torna?

La prima informazione non presentata in pompa magna durante la conferenza di stamane è sicuramente il contributo iniziale. Per richiedere la Fibra Iliad sono necessari 39,99 euro una tantum da corrispondere all'attivazione.

Il Modem iliadbox è davvero molto bello esteticamente. Il suo design “dalle linee morbide e poco ingombrante” è davvero innovativo. L'apparato, fornito in comodato d'uso gratuito, ha un piccolo display frontale con delle feature davvero interessanti. Una su tutte è sicuramente la presenza del QR Code per connettersi alla rete in maniera rapida e smart.

Ciò che però fa storcere il naso da subito è la mancanza della tecnologia Wi-Fi 6, ormai un valore aggiunto per le connessioni wireless domestiche.

La velocità è davvero di 5 Gigabit al secondo: facciamo chiarezza

A livello marketing è sicuramente una trovata geniale. Ma cosa significa realmente Fibra a 5 Gigabit al secondo complessivi?

Il CEO durante la presentazione di stamattina si è soffermato solo nel mostrare il retro del Modem iliadbox facendo da subito capire la reale situazione per i più attenti. In pratica, per i meno esperti nel settore la Fibra Ottica che arriva all'apparato a 5 Gigabit viene condivisa tra le varie porte in questa maniera:

1 Ethernet da 1 Gbps + Power

da 1 Ethernet da 1 Gbps

da 1 Ethernet da 2.5 Gbps

Questo significa che il picco massimo raggiungibile sarà di 2,5 Gigabit al secondo.

Costi di recesso ed altro

L'offerta è senza vincoli e senza costi extra ma prevede un costo di 19 euro in caso di recesso o cambio gestore. In entrambi i casi è necessario restituire ad Iliad il modem fornito in comodato d'uso gratuito entro 30 giorni senza ritardi altrimenti l'operatore stesso addebiterà 149 euro per l'iliadbox. Dunque, l'addebito del valore commerciale dell'apparato verrà richiesto dalla stessa Iliad anche in caso di ritardata restituzione.