iliadbox: ecco tutti i segreti della nuova Fibra di Iliad

Finalmente dopo tanta attesa la Fibra Ottica di Iliad è arrivata. L'operatore francese ha infatti da poco fatto il suo debutto nel mercato italiano della rete fissa con iliadbox, l'offerta che offre una connessione internet fino a 5Gbps in download a soli 15,99 euro al mese. Siete interessati vero? Scopriamo insieme tutti i segreti della nuova Fibra di Iliad.

iliadbox è la nuova offerta di Iliad per la Fibra

Tutti ne hanno sentito abbondantemente parlare e molti avevano pronosticato che sarebbe arrivata nell'estate 2021. Invece, eccola qui, pronta dopo il suo debutto il 25 gennaio 2022. Stiamo parlando della Fibra di Iliad che, stando a quanto promette e al costo mensile, sembra essere una soluzione davvero interessante. L'offerta è stata chiamata iliadbox e offre tutto ciò che ci si aspetta da un piano tariffario di linea fissa, solo che costa la metà.

Infatti, iliadbox, al prezzo di 15,99 euro al mese, se già cliente Iliad mobile con accredito diretto su carta di pagamento, altrimenti 23,99 euro al mese, offre:

su rete Fibra FTTH 10G-EPON e in base alla copertura di rete, navigazione internet illimitata con velocità massima fino a 5 Gbps condivisi:

e in base alla copertura di rete, con velocità massima fino a condivisi: su rete Fibra FTTH GPON e in base alla copertura di rete, navigazione internet illimitata con velocità massima fino a 1 Gbps ;

e in base alla copertura di rete, con velocità massima fino a ; modem iliadbox in comodato d'uso gratuito;

in comodato d'uso gratuito; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile di Canada e Stati Uniti d'America, compresi Alaska e Hawaii;

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi di: Azzorre, Andorra, Antille francesi, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera, Taiwan.

Cosa significa 5 Gbps condivisi

Iliad, nella sua offerta iliadbox per la Fibra ottica, ha specificato che i 5Gbps dichiarati come massima velocità in download sono condivisi. In pratica significa che attraverso il modem in comodato d'uso si può raggiungere tale velocità utilizzando contemporaneamente la porta Ethernet a 2,5 Gbps e le altre due porte Ethernet da 1 Gbps con la rete WiFi fino a 500 Mbps.

La nuova offerta iliadbox è attivabile online, presso i punti vendita Iliad presenti su tutto il territorio nazionale e tramite le comode SIMBOX. Il costo di attivazione comprende anche l'esborso di 39,99 euro una tantum per l'installazione della linea. La fornitura del servizio è su base mensile e la fattura viene inviata ai clienti 15 giorni prima della data di addebito del piano tariffario.