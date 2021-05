Flash 120 è la nuova promozione di Iliad disponibile online da poche ore e per un periodo limitato di tempo.

Flash 120: i dettagli

La tariffa in questione offre 120 Giga di internet disponibile anche in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti sempre senza limiti verso mobili e fissi internazionali e SMS illimitati a soli 9,99 euro ogni mese.

La Flash 120 del quarto operatore italiano ha incluso anche un bundle di traffico dati da utilizzare in Unione Europea che ammonta a 6 Giga. Per quanto concerne minuti e SMS sono sempre inclusi senza limiti anche fuori dallo stivale.

La rete 5G di Iliad è in attuale sviluppo in tutto il territorio nazionale. I comuni coperti per ora dalla rete di quinta generazione sono i seguenti: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

La velocità massima raggiungibile con il 5G di Iliad arriva fino a 855 Mbps in download e 72 Mbps in upload.

Costi ed altro

Gli unici due costi da sostenere una tantum sono quelli relativi alla scheda SIM ed anche quelli per il primo mese di canone. L'ammontare da corrispondere la prima volta ammonta quindi a 19,98€ Inoltre, acquistando la promozione online è disponibile la spedizione gratuita.

