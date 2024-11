Iliad Flash 150 torna disponibile: 7,99 euro al mese per sempre

Oggi Iliad ha rilanciato Flash 150, l’offerta con 150 Giga in 4G/4G+ più minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese per sempre. La proposta, che di certo non è più una novità ormai, include anche 9 Giga dedicati in roaming e servizi quali hotspot, segreteria telefonica, controllo del credito residuo e Mi richiami.

Iliad Flash 150 è valida per i nuovi utenti e per chi effettua la portabilità del numero da un altro operatore, con un costo di attivazione della SIM pari a 9,99 euro. Per attivare l’offerta c’è tempo fino alle ore 10:00 del 12 dicembre.

Cosa include Iliad Flash 150

Con il ritorno dell’offerta Flash 150 di Iliad gli utenti possono contare su 150 Giga in 4G/4G+, superati i quali è possibile continuare a navigare a 0,90 euro ogni 100 MB (a patto che si dia il consenso, ndr). Ci sono anche minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia, così come minuti e SMS illimitati in Europa più 9 Giga dedicati in roaming.

L’offerta di Iliad comprende poi minuti illimitati verso più di 60 Paesi all’estero, tra cui Stati Uniti, Canada, Brasile, Cina, Corea del Sud, India e Hong Kong.

Infine, come già sottolineato nell’introduzione, sono inclusi i servizi come la portabilità del numero, il controllo del credito residuo, l’hotspot, la segreteria telefonica e Mi richiami.

Così come le altre offerte, anche la Flash 150 non prevede rimodulazioni, né vincoli né costi nascosti, per un’attivazione che può essere portata a termine anche online.

Per concludere, ricordiamo che Iliad Flash 150 sarà attivabile in negozio e online fino alla mattina del prossimo 12 dicembre.