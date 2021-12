Iliad Flash 150: 150GB in 5G a 9,99€ al mese!

Iliad Flash 150 è la nuova tariffa del quarto operatore mobile italiano con navigazione in 5G inclusa nel prezzo!

Iliad Flash 150: i dettagli

L’offerta dell’operatore Iliad gode di 150 Giga di internet anche in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili sia in Italia che verso alcuni paesi esteri e SMS senza limiti a 9,99 euro ogni mese. All’Estero è possibile utilizzare ben 7GB di traffico dati ogni mesi, grazie agli accordi sul roaming europeo.

La promo in questione di fatto sostituisce la vecchia Giga 120 mantenendo il suo canone mensile inferiore ai 10 euro mensili. Condivide con la precedente anche il target di clientela a cui è indirizzata. Infatti, l’offerta in questione è attivabile sia per nuovi clienti in portabilità sia per coloro i quali necessitano di attivare un nuovo numero.

Inoltre, come abbiamo citato prima, i minuti illimitati verso telefoni fissi sono anche compresi per le chiamate fatte chiamando paesi come Azzorre, Sudafrica, Germania, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan. Mentre, sono sempre senza limiti verso fissi e mobili di Alaska, USA, Canada e Hawaii.

L’offerta, inoltre, è bloccata per sempre e dunque non subirà aumenti nell’arco dei mesi.

Costi ed altro

Il costo compreso di SIM e attivazione è di 9,99 euro che vengono sommati al canone mensile. In pratica, la prima volta sarà necessario pagare 19,98 euro come costo iniziale.