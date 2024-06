Iliad Box: il meglio della fibra a casa tua a 19,99€

Ormai già da diverso tempo stai pensando di cambiare la linea Internet che hai è in casa perché non ti permette di navigare al meglio e i tuoi film in streaming si bloccano costantemente, anche se paghi una fortuna? La soluzione al tuo problema è semplice, ti basta passare ad Iliad e con Iliad box avrai un prezzo d’occasione e una connessione stabile e adatta alle necessità tue e della tua famiglia.

La fibra Iliad con Iliad box infatti, sono davvero il meglio che puoi trovare il momento sul mercato e ti permettono di avere una connessione top di gamma a un prezzo davvero bassissimo di appena 19,99€ al mese e soprattutto a vita! Si tratta di una super offerta, tenendo presente che normalmente troveresti la promozione sul sito a 24,99€ invece che a 19,99€.

Internet al meglio a casa tua e a un prezzo FOLLE!

Oltre a Internet sempre stabile, adatto a qualsiasi attività dovrai svolgere in casa, che sia per lavoro per studio o per svago, le comodità a disposizione sono davvero tantissime con Iliad. In primo luogo va menzionata la possibilità di gestire i tuoi servizi comodamente dall’app pensata per i clienti sul tuo smartphone. E il router con tecnologia all’avanguardia Wi-fi 7 è in comodato d’uso non appena decidi di aderire all’offerta!

In questo modo potrei finalmente vedere film, fare video videochiamate e qualsiasi altra cosa tu voglia contemporaneamente senza paura che Internet ti abbandoni da un momento all’altro. Il nostro consiglio è di sfruttare immediatamente la promozione con Iliad box disponibile sullo shop, in quanto si tratta di un’offerta a tempo super limitato che sarà disponibile ancora per pochissimo. Fai un salto di qualità in ambito Internet e fidati che non te ne pentirai!