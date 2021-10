Il vostro VECCHIO PC non supporta Windows 11? Ecco la SOLUZIONE

Microsoft ha iniziato a lanciare Windows 11 questa settimana. Come ben saprete, l'installazione di una nuova piattaforma software richiede che il dispositivo in questione soddisfi una serie di requisiti. Se il vostro computer non è compatibile, non arrabbiatevi. Ecco la soluzione al problema, fornita dagli stessi sviluppatori di Microsoft. C'è un metodo che vi consentirà di installare il software anche sui terminali incompatibili.

Windows 11 sui PC obsoleti? Si può fare, ma fate attenzione

Uno dei motivi comuni di incompatibilità è il requisito per il Trusted Platform Module 2.0. Il TPM può essere disabilitato nel BIOS, ma i computer più vecchi semplicemente non lo hanno. In termini di processori supportati, Intel e AMD hanno anche chiare limitazioni che potrebbero ostacolare l'installazione di Windows 11. Fortunatamente, Microsoft sembra che voglia aiutare tutti gli utenti a godere del nuovo sistema operativo.

Per tale motivo, questa settimana è apparso sul sito di supporto dell'azienda un articolo su come installare la nuova piattaforma e in questo gli sviluppatori hanno descritto diverse opzioni per l'installazione di un s.o.

Non di meno, hanno anche rivelato come scaricare il sistema su computer non supportati. Quindi, si scopre che per far ciò è stato sufficiente modificare un solo parametro di registro, come mostrato nello screenshot qui sotto.

Dopo aver apportato le modifiche appropriate, l'installazione di Windows 11 non verificherà la presenza di un TPM 2.0 funzionante e di un processore supportato. Tuttavia, questo metodo richiede la disponibilità di TPM 1.2.

Nella pagina di download del software di Windows 11, selezionate “Crea strumento” ora e seguite le istruzioni per installare il firmware.

Microsoft sconsiglia l'installazione di Windows 11 su un dispositivo che non soddisfa i requisiti minimi di sistema. Se scegliete di proseguire su un device che non soddisfa tali requisiti e riconoscete e comprendete i rischi, potete creare i seguenti valori di chiave di registro e ignorare il controllo per TPM 2.0 (è richiesto almeno TPM 1.2).

Chiave di registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup;

Nome: AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU;

Tipo: REG_DWORD;

Valore: 1.

Nota: potrebbero verificarsi problemi seri se si va a modificare il registro in modo errato utilizzando l'editor del registro o un altro meccanismo. Questi problemi potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. La compagnia non può garantire che disporrà di soluzioni a questi problemi. Fate le vostre scelte a vostro rischio e pericolo.