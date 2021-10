Il visore di Apple è in ritardo a causa del suo design

Seconsdo l'analista di Apple Ming Chi Kuo, il visore per realtà mista di Apple dovrà far fronte a diversi ritardi di produzione dovuti a un design complesso.

Il visore di Apple? Arriverà fra un bel po' di anni

Di recente abbiamo sentito molto parlare dell'headset per realtà mista di Apple, ma al momento non c'è ancora alcun indizio su quando la compagnia introdurrà effettivamente questo nuovo dispositivo. In una nuova nota per gli investitori vista da 9to5Mac, l'analista Ming-Chi Kuo afferma che il visore AR/VR dell'OEM di Cupertino affronterà ritardi di produzione a causa del suo design complesso.

Kuo afferma che i requisiti di progettazione industriale di Apple per il nuovo display montato sulla testa sono “molto superiori ai prodotti della concorrenza“. L'analista afferma che la compagnia vuole costruire un solido ecosistema di hardware, software e servizi al momento del lancio. Di conseguenza, il prodotto potrebbe subire ritardi.

Sulla base di fonti nella catena di approvvigionamento dell'azienda, Ming-Chi Kuo ritiene che la produzione di massa del nuovo headset di Apple inizierà nel quarto trimestre del 2022, mentre in precedenza era prevista per il secondo trimestre del prossimo anno. Dice anche che Young Optics di Taiwan, uno dei dei possibili fornitori di componenti per il nuovo terminale di Cupertino, sarà pesantemente influenzato dai ritardi.

La nota dell'investitore menziona anche che Apple non vuole posizionare il suo visore per realtà mista solo come un gadget per il gaming, ma vorrebbe realizzare qualcosa di efficace anche per altre categorie di applicazioni. Secondo Kuo, ci si aspetta che la soluzione di Apple abbia “il miglior design industriale mai vito finora“.

Sulla base dei rapporti precedenti, il nuovo gadget per realtà aumentata e virtuale di Apple presenterà 4.000 DPI sul display e scanner LiDAR avanzati. Il prezzo potrebbe arrivare fino a $ 3.000.