Il visore di Apple è in arrivo, ma non sarà possibile acquistarlo

Mentre il 2021 sta volgendo al termine, diversi rumor si concentrano su ciò che Apple potrebbe svelare nel corso del prossimo anno. Tutto fa pensare che che il prossimo grande prodotto della mela sarà un headset per la realtà aumentata.

Cosa sappiamo del primo visore di Apple?

Mark Gurman di Bloomberg scrive, nella sua ultima edizione della newsletter Power On che, in effetti, la compagnia di Cupertino sta pianificando il rilascio di un headset per il 2022, ma ciò non significa che sarà così facile per i clienti mettere le mani su uno di questi.

Secondo il rapporto, la stessa cosa che è successa con l'iPhone, l'iPad e l'Apple Watch di prima generazione. Pare che potrebbe accadere lo stesso con questo visore. Ciò significa che Apple potrebbe annunciarlo, ma ci vorrà del tempo prima che il prodotto venga effettivamente distribuito al grande pubblico:

Mi aspetto che il divario tra l'introduzione del primo auricolare di Apple, previsto per il prossimo anno, sia considerevole e forse rivaleggia con quello dell'Apple Watch originale.

Il primo headset Apple avrà un design complesso e costoso da costruire, completo di obiettivi intercambiabili. La società dovrà probabilmente collaborare con i governi di tutto il mondo su possibili lenti graduate e con una serie di produttori su tecnologie complesse.

Ciò richiederà tempo e, naturalmente, Apple vorrà essere l'azienda leader di una nuova categoria così rivoluzionaria in vista del pubblico prima di esporla a rischi quando arriverà nelle mani di più dipendenti e partner Apple che dovranno contribuire ad essa prima del rilascio.

Come ricorda Gurman, l'Apple Watch originale ha impiegato 227 giorni per essere lanciato. Lui scrive:

Intorno al periodo del debutto di Apple Watch, Cook, tre anni dopo il suo incarico come CEO, era sotto pressione da parte di investitori e clienti per offrire una nuova categoria di prodotti. Sarebbe stato difficile trattenerli per altri 200 giorni. Inoltre, è stata una bella combinazione con la linea iPhone 6 più grande e Apple Pay.

L'interesse per il nuovo auricolare di Apple è cresciuto negli ultimi giorni poiché anche l'analista Ming-Chi Kuo ha confermato i piani di Apple, con un rapporto sul nuovo visore AR dell'azienda che dovrebbe essere lanciato nel quarto trimestre del prossimo anno.

Secondo Kuo, l'headset avrà un processore “con lo stesso livello di potenza di calcolo del Mac” e il suo design del chip sarà la differenza più significativa tra il prodotto AR di Apple e i suoi competitor. L'analista scrive:

[1] Ha una potenza di calcolo a livello di Mac (PC), (2) può funzionare indipendentemente senza fare affidamento su un Mac (PC) o un iPhone (telefono) e (3) supporta una gamma completa di applicazioni piuttosto rispetto ad applicazioni specifiche.

Sebbene sembri confuso, le voci indicano due prodotti diversi: un visore AR e un headset per la realtà mista dell'azienda; ad ogni modo, secondo Gurman, saranno entrambi “costosi”.