Il visore di Apple arriverà prima del previsto?

L'analista afferma che il visore per la realtà aumentata di Apple supporterà il Wi-Fi 6E e il suo debutto potrebbe essere dietro l'angolo, ovvero nel 2022.

Il visore di Apple sarà dotato di WiFi 6E

Il noto analista Ming-Chi Kuo ha lasciato intendere che l'headset per realtà AR/VR di Apple non ancora rilasciato supporterà la funzionalità Wi-Fi 6E. Potrebbe essere rilasciato già nel 2022, salvo gravi battute d'arresto. In precedenza è stato ipotizzato che Apple stesse lavorando al suddetto gadget già da molto tempo.

Il giornalista di Bloomberg Gurman aveva precedentemente fatto proiezioni e rivelazioni relative al rivoluzionario headset per realtà mista. Nel suo ultimo blog, Gurman afferma che l'azienda con sede a Cupertino sta pianificando di rilasciare il dispositivo dal prezzo elevato con molte tecnologie di punta.

Per cominciare, secondo Gurman, il visore per realtà mista avrà chip, display e altri componenti premium per offrire agli utenti un'esperienza di realtà mista eccezionale. La realtà mista implica che il visore combinerà le funzionalità della realtà aumentata (AR) e della realtà virtuale (VR).

Questo modello ibrido permetterà di offrire una vasta gamma di possibilità per un'esperienza di gioco avvincente e altre fantastiche applicazioni.

Il visore per realtà mista sarà in grado di gestire giochi in realtà virtuale di alta qualità mantenendo un display di fascia alta. Inoltre, Ming-Chi Kuo afferma che questo gadget includerà anche il Wi-Fi 6E per un'esperienza di streaming video migliorata quando non sarà collegato direttamente a un computer.

L'headset potrebbe supportare anche le reti 5G, sebbene l'analista menzioni che il prodotto potrebbe subire alcuni ritardi di produzione. Potrebbe arrivare, nonostante tutto, nel 2022?