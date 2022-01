Il visore di Apple: costerà meno del previsto, pare

Secondo quanto si apprende in rete, il primo visore AR/VR di Apple potrebbe avere un prezzo superiore ai 2.000 dollari e potrebbe avere prestazioni simili a quelle dei nuovi MacBook Pro con chipset M1 Pro.

Il visore di Apple sarà potente e costoso come un MacBook Pro?

Un rapporto emerso nel weekend indicava che l'OEM di Cupertino stava avendo problemi con il suo presunto visore AR/VR a causa del surriscaldamento prodotto dai componenti, con le prestazioni della fotocamera e per via di alcuni problemi al software. Tutti questi intoppi potrebbero far ritardare il suo debutto (originariamente previsto per metà 2022). Ora, Mark Gurman di Bloomberg è tornato alla carica con alcune altre curiosità sul prodotto.

In base ai precedenti rapporti, Gurman aveva indicato che l'headset di Apple sarebbe stato più “costoso”. Gli analisti avevano previsto un costo di 3000 dollari, ma il giornalista di Bloomberg ha suggerito che potrebbe avere un prezzo di poco superiore ai 2000 dollari.

Apple in genere addebita un po' di più dei suoi concorrenti per i prodotti, bloccando margini che l'hanno aiutata a diventare una delle società di elettronica di consumo più redditizie di sempre. Le nuove cuffie non saranno un'eccezione, ma il motivo principale per cui l'azienda ha i prezzi discussi superiori a $ 2.000 sono dovuti ad alcune delle sue tecnologie interne”

Non solo, ma Gurman aveva già sottolineato che il colosso di Tim Cook probabilmente utilizzerà il chip M1 Pro – o qualcosa di simile – per il nuovo visore AR/VR. Oggi, spiega un po' di più perché pensa che accadrà questo:

Mi aspetterei due processori all'interno del dispositivo, incluso uno alla pari con l'M1 Pro nel MacBook Pro. Combinalo con più display, inclusi pannelli 8K ad altissima risoluzione, un'opzione di lenti graduate intercambiabili e una tecnologia audio avanzata, e i costi si sommano. E non dimenticare sette anni di spese di sviluppo interno che devono essere recuperate. (…) La mia convinzione è che il chip all'interno dell'auricolare Apple sarà alla pari con l'M1 Pro, rendendolo migliore del M1. Il motivo principale per scegliere un M1 Pro rispetto a un M1 non è la velocità della CPU. È la necessità di una grafica più avanzata. Come forse saprai, l'M1 ha una GPU a otto core, mentre l'M1 Pro ha da 14 a 16 core grafici.

È probabile che il primo headset AR/VR di Apple si concentri su giochi, consumo di media e comunicazione, come sottolineato da Gurman e dall'analista Ming-Chi Kuo.

Il gaming dovrebbe essere un punto focale della macchina, soprattutto considerando che avrà più processori, una ventola, display ad altissima risoluzione e il proprio App Store. Cerca Apple per posizionare il dispositivo come un sogno per gli sviluppatori di giochi. Successivamente, consumo dei media. Mi aspetto che Apple collabori con i media partner per creare contenuti che possono essere guardati in VR sul dispositivo. Terzo, le comunicazioni. Cerca Animojis e un'esperienza simile a quella di FaceTime VR per essere lo Zoom new age.

Come si chiamerà questo prodotto?

Mark Gurman ipotizza anche su alcuni nomi per il primo visore di Cupertino:

Apple Vision: Penso che Apple Vision potrebbe essere il nome più realistico per l'auricolare. Il nome della visione sembra futuristico, non fa riferimento a nessuna tecnologia o caratteristica particolare, ha un'atmosfera ottimista e non racchiude il prodotto in nient'altro che un nuovo mezzo visivo; Apple Reality: questa era la mia ipotesi iniziale su ciò che Apple potrebbe chiamare le sue cuffie, e per me ha ancora molto senso. La realtà virtuale e aumentata sono le tecnologie di base utilizzate nel visore e la realtà allude al probabile nome del sistema operativo rOS destinato al dispositivo. Anche la parola stessa è comprensibile e ampia. Inoltre, il nome potrebbe funzionare sia per le prime cuffie dell'azienda che per gli occhiali AR autonomi in arrivo entro la fine di questo decennio. Apple potrebbe chiamare il suo primo visore “Apple Reality” e quindi chiamare gli occhiali “Apple Reality Glasses“; Apple Sight/iSight: La prima cosa a cui penso con il nome Apple Sight è, ovviamente, la videocamera per chat video iSight Apple di 15 anni fa. Ne possedevo uno ed era probabilmente la videocamera per chat video più bella mai realizzata. Apple ha abbandonato l'uso della “i” nei nuovi prodotti, quindi solo Apple Sight è una possibilità. Non è il mio preferito personale, però, e penso che sia improbabile.

Crede anche che la mela possa chiamare il prodotto Apple Lens o anche Apple Goggles.