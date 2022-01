Apple View: brutte notizie sul primo visore della mela

Secondo quanto riferito, il primo visore Apple VR/AR sembra che stia avendo diversi problemi di surriscaldamento. Si dice che l'annuncio di giugno potrebbe essere stato annullato e che il prossimo debutto sia previsto per il 2023.

Perché il visore di Apple è stato posticipato?

Dopotutto, il 2022 potrebbe non essere l'anno della presentazione del famigerato primo headset VR/AR di Apple. Bloomberg riferisce che Apple sta affrontando molteplici sfide hardware e software che potrebbero far ritardare il debutto fino al 2023.

Secondo l'ultimo rapporto, la mela sta lavorando contro i problemi con il surriscaldamento del primo visore. Si dice che lo stato di sviluppo rischi che l'annuncio dell'headset non avvenga a giugno come pianificato in precedenza. Se questi problemi non verranno risolti rapidamente, l'OEM di Cupertino dovrebbe rimandare il lancio fino al 2023.

Il visore, un dispositivo di fascia alta che unisce realtà virtuale e aumentata, sarà uno dei punti focali alla conferenza annuale degli sviluppatori Apple di giugno, e ci dovrebbe essere un rilascio nel corso dell'anno. Ma le sfide di sviluppo legate al surriscaldamento, alle telecamere e al software stanno rendendo difficili le cose in casa. Questo è quanto hanno affermato diverse fonti che hanno chiesto di rimanere anonime.

Ciò potrebbe spingere l'annuncio fino alla fine del 2022 o più tardi, con il prodotto che potrebbe arrivare sugli scaffali entro il 2023. Questi problemi derivano dalla sfida di utilizzare processori di livello M1 Pro all'interno dell'headset mantenendo temperature confortevoli per chi lo indossa.

Il rapporto prosegue presentando nuovi dettagli su come funzionerà l'auricolare e altro ancora:

Apple ha in programma di concentrare la sua conferenza degli sviluppatori del 2023 sulla creazione di app di realtà virtuale e aumentata per il dispositivo, che avrà un App Store, secondo le persone. Sta anche gettando altre basi per il visore. Ciò include l'integrazione del supporto per il dispositivo in iOS 16, nome in codice Sydney, la nuova versione del sistema operativo dell'iPhone che sarà svelata a giugno. Ciò significa che Apple potrebbe ancora teoricamente visualizzare in anteprima gli aspetti tecnici delc prodotto o del suo software, senza mostrare l'intero dispositivo, già durante la conferenza degli sviluppatori di quest'anno.

Voi cosa ne pensate? Vi può interessare un gadget simile?