Il visore AR di Apple supporterà il Wi-Fi 6E

Secondo l'analista Kuo, il visore AR/VR di Apple supporterà la connessione Wi-Fi 6E per una maggiore larghezza di banda e bassa latenza.

Il visore AR/VR di Apple: cosa aspettarci?

L'analista affidabile Ming-Chi Kuo è tornato con un'altra affermazione sul prossimo headset AR/VR di Apple. Dopo aver affermato che il dispositivo dovrebbe affrontare ritardi di produzione a causa del suo design complesso, ora ha menzionato in una nota per gli investitori vista da 9to5Mac, che il prodotto presenterà il supporto Wi-Fi 6E per una maggiore larghezza di banda e una bassa latenza.

Come spiegato dall'analista, uno dei maggiori problemi con il visore per realtà mista in questo momento è il fatto che debba essere per forza collegato ad un computer. Per evitare questi problemi e offrire agli utenti un'esperienza senza fili, l'headset Apple potrebbe supportare il protocollo Wi-Fi 6/6E.

Per chi non ha familiarità, Wi-Fi 6 – o 802.11ax è l'ultima generazione di Wi-Fi più ottimizzata per i dispositivi mobili e l'Internet of Things (IoT). Il nuovo protocollo non solo supporta velocità più elevate, ma è anche più predisposto per un numero maggiore di connessioni.

Poiché il visore per realtà mista richiede più larghezza di banda a causa di contenuti ad altissima risoluzione e bassa latenza, Kuo prevede che questo abbraccerà il ​​modulo Wi-Fi 6.

Vale la pena notare che il nuovo gadget della mela non sarà il primo ad essere dotato di tale tecnologia, poiché il popolare Oculus Quest di Facebook supporta già il Wi-Fi 6, che consente flussi fino a 120Hz rispetto a 90Hz o meno quando si utilizza il Wi-Fi 5.

Kuo afferma nella sua nota che non solo Apple, ma anche Meta e Sony dovrebbero introdurre nuovi dispositivi AR/VR nel 2022 con Wi-Fi 6/6E integrato. Per il futuro a lungo termine, l'analista ritiene che le aziende adotteranno anche 5G mmWave per i visori a realtà mista per migliorare ulteriormente l'esperienza wireless e ridurre la necessità di una connessione con computer o di un altro dispositivo.

Questo gadget della mela sarà estremamente premium con sensori avanzati, display 8K e chip super potenti. Mark Gurman di Bloomberg afferma che il dispositivo sarà “costoso“, mentre altri rapporti suggeriscono che l'articolo in questione potrebbe costare fino a 3000 dollari.

Sulla base di una nota precedente di Ming-Chi Kuo, la produzione del nuovo visore AR/VR di Apple dovrebbe iniziare nel quarto trimestre del 2022.