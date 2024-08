Il Vero Fuoritutto Unieuro: ecco altre 5 offerte da non perdere

Sul sito Unieuro proseguono le offerte della nuova promozione Il Vero Fuoritutto, con il termine ultimo fissato per il prossimo 13 agosto. A meno di una settimana dal termine, sono ancora tanti i prodotti in sconto: dagli smartphone ai tablet, dagli smartwatch ai notebook, passando per televisori e lavatrici.

Dato che gli articoli in promozione sono oltre 500, abbiamo pensato a una lista con 5 delle migliori offerte disponibili, in modo da aiutarvi nella scelta: ogni articolo vanta la consegna gratuita e la possibilità di scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure in tre rate a interessi zero con Klarna o PayPal.

