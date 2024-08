Il VENTILATORE Ariete precipita a 35€ grazie allo SCONTO Amazon

Questa è una delle estati più calde ma il tuo ventilatore non ce la fa più? Non aspettare l’ultimo momento e approfitta dell’offerta Amazon per far tuo Ariete Freshair a soli 35,99€! Scopriamo, ora, tutte le sue particolarità e ogni sua sfaccettatura.

Tutte le caratteristiche del ventilatore Ariete

Questo ventilatore ti permette di scegliere l’intensità del flusso d’aria a seconda delle tue esigenze del momento, da leggera brezza per rinfrescarti durante la notte o un getto più intenso per combattere il caldo pomeridiano!

E con la sua inclinazione regolabile e l’oscillazione orizzontale, che ti consentono di direzionare il flusso d’aria esattamente dove desideri, creando un ambiente piacevolmente rinfrescato ovunque tu ti trovi.

La griglia di protezione in metallo è progettata per impedire l’accesso alle eliche, garantendo una protezione completa, soprattutto se ci sono bambini in casa. Inoltre, la solida piantana, che può essere regolata in altezza, assicura una stabilità ottimale su qualsiasi tipo di pavimento, evitando rischi di ribaltamento anche durante l’utilizzo alla massima velocità.

I comandi sono posizionati comodamente sulla piantana e, proprio per questo, non dovrai perdere tempo a cercare istruzioni complicate o a familiarizzare con tecnologie complesse: ogni funzione è facilmente accessibile e pronta all’uso.

Realizzato con materiali di alta qualità e progettato per durare nel tempo, questo ventilatore ti accompagnerà per molti anni a venire. Ariete è infatti un marchio rinomato per la produzione di elettrodomestici affidabili e resistenti. Il Freshair non fa eccezione, offrendo prestazioni costanti nel tempo e richiedendo una manutenzione minima.

Sopravvivi al caldo estivo con il ventilatore Ariete Freshair, pagandolo 35,99€ anziché 55,00€!