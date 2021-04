Una nuova funzione sta arrivando sui Kindle di tutto il mondo: si tratta di una piccola novità software che avvicinerà però simbolicamente gli e-reader di casa Amazon alla percezione che ognuno di noi ha del concetto di “libro”. La novità, infatti, consta nella possibilità di aggiungere al dispositivo una copertina a scelta tra i libri contenuti nel Kindle che si sta usando, personalizzandone così l’impatto in modo più peculiare.

Kindle può avere una copertina

Fino ad oggi il display mostrava dei “wallpaper” molto poco personali, privi di alcuna attinenza con libri, contenuti o quant’altro: erano semplicemente un modo standard per “colorare” il display anche quando il reader non è attivo, sfruttando le potenzialità tecnologiche del display. La nuova funzione consentirà invece di scegliere una delle copertine caricate sul proprio reader, mettendo dunque davanti a tutto la copertina più significativa, il libro più apprezzato, il titolo che si sta leggendo o cos’altro si desidera utilizzare per caratterizzare l’impatto visivo del proprio dispositivo.

Per poter accedere a questa funzione occorre anzitutto aggiornare Kindle alla versione 5.13.x del sistema operativo. Per poter accedere a questa versione bisogna cercare l’update o attendere l’aggiornamento automatico, lasciando che in pochi secondi il Kindle possa riavviarsi. Comparirà un messaggio come il seguente:

E’ in corso l’aggiornamento del software di Kindle. L’operazione potrebbe richiedere qualche minuto. NON spegnere Kindle durante il processo di aggiornamento. Il dispositivo si riavvierà automaticamente una volta completato l’aggiornamento.

In questo momento la versione non sembra ancora essere disponibile in Italia, ma il rollout è previsto comunque a livello globale nel giro di pochi giorni. Quando sarà disponibile, al termine dell’aggiornamento si potrà personalizzare la copertina del Kindle andando nell’apposito menu:

Impostazioni –> Opzioni del dispositivo

Kindle non potrà mai restituire il profumo della carta per i puristi della lettura tradizionale, ma tutti questi piccoli accorgimenti sono un riferimento ed un omaggio alla lettura che saranno apprezzati da chiunque alterni letture su carta a letture su pixel: una semplice copertina è qualcosa che può scaldare il cuore al primo impatto, immergendo il lettore in una dimensione fantastica prima ancora di mettere mano a parole, frasi, storie.

Accedere a Kindle è oggi possibile con prezzi che partono da 79,99 euro fino a 279,99 euro. Il diffuso Kindle Paperwhite è disponibile altresì al prezzo di 129,99 euro. I libri possono essere acquistati su Amazon con prezzi tipicamente ridotti rispetto alla versione cartacea.

