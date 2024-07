Il "trucco" per richiedere 6 mesi di Apple Music GRATIS

Apple Music è una delle piattaforme di streaming musicale più popolari al mondo, che offre agli utenti l’accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità. Ma la vera notizia è che puoi ottenere sei mesi di prova gratuita di Apple Music con un semplice trucco: ecco come fare.

Cosa è Apple Music?

Apple Music offre un servizio di streaming che comprende oltre 100 milioni di brani, tutti senza pubblicità. Gli utenti possono ascoltare la musica online o scaricarla per l’ascolto offline su qualsiasi dispositivo Apple. Un elemento distintivo è l’audio spaziale con Dolby Atmos, che crea un’esperienza audio immersiva, facendoti sentire come se fossi al centro della musica.

Inoltre, Apple Music offre una promozione speciale per i nuovi abbonati: sei mesi di prova gratuita. Questo ti permette di esplorare l’intera libreria musicale e tutte le funzionalità premium senza spendere un centesimo.

Come richiedere 6 mesi di Apple Music gratis

Per ottenere i sei mesi gratuiti di Apple Music utilizzando dispositivi audio idonei, assicurati per prima cosa di avere un iPhone o un iPad aggiornato all’ultima versione di iOS o iPadOS e uno dei dispositivi audio idonei, come AirPods, HomePod o Beats, connesso al tuo dispositivo. Apri l’app Apple Music sul tuo dispositivo, cerca l’offerta promozionale che dovrebbe apparire automaticamente se il tuo dispositivo è idoneo e segui le istruzioni sullo schermo per attivare i sei mesi gratuiti.

Puoi ottenere sei mesi di Apple Music gratuitamente anche se hai appena acquistato un nuovo iPhone. Assicurati di aver effettuato l’accesso con il tuo ID Apple sul nuovo iPhone e che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione di iOS, poi apri l’app Apple Music sul tuo nuovo iPhone: l’offerta dovrebbe apparire automaticamente. Segui le istruzioni per attivare i sei mesi gratuiti.

Questi i dispositivi idonei alla promozione: AirPods (Pro, Max, seconda e terza generazione), HomePod (anche mini), Beats (Fit Pro, Studio Buds, Solo Pro, Studio Buds + e Studio Pro), Powerbeats (anche Pro), e iPhone che possano supportare l’ultima versione di iOS. Deve essere stato acquistato da Apple o da rivenditori autorizzati. Ricorda che se possiedi già uno dei dispositivi idonei, non è nemessario acquistarne uno nuovo per attivare la promozione.

Approfitta di questa offerta per esplorare tutto ciò che Apple Music ha da offrire: richiedi i tuoi sei mesi di Apple Music senza alcun costo.