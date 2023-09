Il set LEGO Horizon Forbidden West in SCONTO RECORD su Amazon (-37%)

Se sei un appassionato di LEGO e un fan del videogioco Horizon Forbidden West, allora non puoi perdere l’occasione di portare a casa il set LEGO Horizon Forbidden West a un prezzo incredibile su Amazon.

Con uno sconto del 37%, ora puoi avere questo fantastico set di costruzioni LEGO per soli 56,90 euro, anziché il prezzo di listino di 89,99 euro.

Set LEGO Horizon Forbidden West in offerat

Questo set LEGO è una celebrazione del mondo affascinante di Horizon Forbidden West. Include un dettagliato modellino in mattoncini della macchina “Collolungo,” un’iconica presenza nel gioco. La costruzione LEGO cattura perfettamente i dettagli dell’ambiente circostante, con una betulla in mattoncini, erba alta e persino un semaforo arrugginito con una vite avvolta intorno.

Il set include anche una minifigure di Aloy, la protagonista del gioco, completa di arco e lancia costruiti in mattoncini. Inoltre, troverai una Vedetta dotata di sensore oculare con occhi blu, gialli o rossi a tua scelta. Questi personaggi LEGO ti consentiranno di ricreare le tue avventure preferite nel mondo di Horizon Forbidden West.

Il set è ricco di dettagli realistici, tra cui la testa del Tallneck a forma di disco, le antenne che sporgono dal collo, la coda e le lunghe gambe. Sarai affascinato dalla precisione con cui LEGO ha catturato l’essenza di questo mondo di gioco.

Questo set LEGO, formato da 1222 pezzi, è progettato per gli adulti e gli appassionati di Horizon Forbidden West. È un’attività pratica e rilassante che ti permetterà di immergerti ulteriormente in questo universo affascinante. Puoi esporre il Tallneck con orgoglio sul suo supporto in salotto o in ufficio e mostrarlo come pezzo da collezione LEGO.

Non perdere questa occasione di risparmiare il 37% sul set LEGO Horizon Forbidden West su Amazon. Aggiungi un tocco di avventura e creatività alla tua vita con questo straordinario set di costruzioni LEGO.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.