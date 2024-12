Il set LEGO Gran Burrone è in offerta su Amazon al minimo storico: un vero regalo di Natale

Amazon ha deciso di farti il regalo di Natale offrendoti uno sconto pazzesco sul magnifico set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Gran Burrone. Oggi puoi acquistarlo infatti a 429,99 euro invece di 499,99: è il minimo storico assoluto per questa meraviglia, che puoi pagare anche in comode rate e farti così un regalo assolutamente indimenticabile.

LEGO Gran Burrone: un regalo di Natale per veri fan

Questo set LEGO è il sogno di ogni fan de Il Signore degli Anelli da quando è stato messo in commercio. Il prezzo è importante, ma parliamo di un capolavoro da ben 6.167 pezzi che ti permette di ricostruire uno dei luoghi iconici della Terra di Mezzo: la Casa di Elrond di Gran Burrone.

Il set è curato nei minimi dettagli: dal fogliame autunnale che adorna l’esterno, ai meravigliosi interni come la camera da letto di Frodo e il laboratorio di Elrond. E poi, grande protagonista del set è sicuramente il Concilio, in cui tutti i membri della Compagnia dell’Anello si siedono attorno all’Unico Anello per decidere cosa farne.

All’interno della confezione troverai quindi 15 minifigure che rappresentano Frodo, Aragorn, Gandalf, Legolas, Gimli, Sam e molti altri. Troverai anche riferimenti alla trilogia, come la fucina degli elfi, i frammenti della leggendaria spada Narsil e il famoso ponte di mattoni che attraversa il fiume e che rappresenta l’inizio dell’epico viaggio della Compagnia.

Una volta completato diventerà un fantastico pezzo da collezione da esporre con orgoglio. Amazon ha fatto la sua mossa proponendoti il minimo storico assoluto, adesso tocca a te: il set LEGO Icons Il Signore degli Anelli Gran Burrone può essere tuo a 429,99 euro invece di 499,99, anche a rate.