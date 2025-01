Il set LEGO F1 Garage con monoposto Mercedes e Alpine è in offerta su Amazon (-19%)

Ottimo sconto su Amazon per il nuovo set LEGO City dedicato alla F1: si tratta di un garage che include due monoposto Mercedes-AMG e Alpine F1, perfetto per i piccoli fan dello sport automobilistico più seguito e importante al mondo. Il prezzo in offerta è di 64,79 euro invece di 79,99.

Set LEGO City F1 Garage con Monoposto: regalo per bambini e adulti

Il set LEGO City F1 Garage con Monoposto Mercedes e Alpine include due vetture da costruire e un’officina attrezzata per la loro manutenzione.

Si potrà assemblare un box garage super dettagliato con banchi da lavoro, carrelli degli attrezzi, una torre di pneumatici slick e persino una leva speciale con cui lanciare le monoposto a tutta velocità. Sono presenti anche sei minifigure LEGO, inclusi due piloti pronti a darsi battaglia e quattro meccanici per intervenire quando necessario.

La comoda maniglia per il traporto permette di portare il set ovunque e di aprirlo per trasformarlo subito in un’officina. L’app LEGO Builder, anche in questo caso, è utile per seguire ogni fase della costruzione del set in modo interattivo.

Perfetto come regalo per bambini da 7 anni in su, ma anche per adulti appassionati di motori e modellismo, questo set porterà il mondo delle corse di F1 a casa tua. Acquistalo adesso in sconto a soli 64,79 euro.