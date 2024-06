Il set LEGO di Batman è finalmente in OFFERTA su Amazon (-16%)

Per il divertimento dei più piccoli ma, possiamo dirlo, anche dei più grandi, questo set LEGO di Batman oggi in offerta su Amazon è un’occasione perfetta per farsi o fare un regalo in vista del weekend. Grazie al 16% di sconto puoi acquistarlo a soli 32,07 euro invece di 37,99: uno dei prezzi migliori mai visti per questo set.

Set LEGO Batman: le caratteristiche

A metà tra un giocattolo e una action figure, una volta completato il set LEGO permette di ottenere un modellino di Batman basato sul film del 1989, completamente snodabile e ricca di dettagli.

La figura, alta oltre 26 cm, è dotata infatti di articolazioni mobili che permettono di muovere spalle, braccia, fianchi e gambe, rendendola ideale per ricreare scene del film e per dare vita a infinite storie con la propria fantasia.

Non può mancare ovviamente il caratteristico mantello di Batman, realizzato in tessuto, che aggiunge un ulteriore tocco di realismo e dettaglio al personaggio.

Facile da trasportare e multiuso, nel senso che volendo puoi anche esporla senza usarla come un giocattolo, questa figura LEGO di Batman un regalo perfetto per ogni occasione, sia per i più piccoli che per i più grandi. Approfitta dello sconto Amazon e acquista il set a soli 32 euro.